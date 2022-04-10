«Это же не по-человечески!»: сдавшимся украинцам показали видео, как их сослуживцы расправились с российскими пленными

Танк делает выстрел, еще один. И откатывается под насыпь, где он недоступен для NLAW и «Джавелинов» Фото: Александр КОЦ

Расписанный тактическими знаками «Z» танк аккуратно, насколько этот эпитет применим к многотонной железной махине, поднимается на насыпь, выглядывая из-за пригорка стволом. В перенасыщенном западными противотанковыми системами районе свои правила ведения боя. Они пишутся прям здесь кровью и обгоревшими остовами машин. Молодые парни, впервые попавшие в зону боевых действий, экстерном становятся настоящими псами войны.

Танк дает выстрел, еще один. И откатывается под насыпь, где он недоступен для NLAW и «Джавелинов». С левого фланга по технике противника отрабатывает расчет противотанкового комплекса. За населенным пунктом, которые штурмует российская армия, поднимается дым – попали в точку.

Техника на марше Фото: Александр КОЦ

Украинские войска на нашем, Славянском направлении в последние дни перешли к тактике действия малых групп по 10-15 человек с «шайтан-трубами». Отстреливают из лесопосадок одну противотанковую ракету и уходят, бросая остальные «Джавелины». Этого добра у них навалом (как хвалился Байден, НАТО обеспечило по 10 подобных комплексов на каждый российский танк), могут себе позволить.

Фото: Александр КОЦ

Периодически пытаются контратаковать. Но не всегда удачно. Мотивации мобилизованным по всей Украине бойцам не хватает.

- Мы шли батальонно-тактической группой, - рассказывает мне в минуты затишья командир танковой роты, веселый балагур Тимур. - Задача - взять населенный пункт и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг. Когда наступали на Камышеваху, увидели танки противника. Они увидели нас и просто подняли пушки вверх. Мы решили не вести огонь по ним, а просто забрать как трофей и использовать. Экипажи вроде хотели выйти, но боялись. Пригрозили кинуть внутрь гранату. Они подняли руки и сдались. Боекомплект полный, танки новые, с хранения были сняты. Но у нас машины уже посовременнее идут. Парни наши рады, что удалось целиком взять. И эти танки уже принимали участие в боях. Украинцы в непонятках – машины вроде их, а лупят по своим. В том бою разведчики еще пятерых в плен взяли.

Фото: Александр КОЦ

Пленные всегда похожи друг на друга. Мне приходилось общаться с ними и в 2014 году, и в 2015-м. Заискивающий взгляд и слегка обиженное выражение лица. Мол как вы только могли предположить, что я в здравом уме по собственной воле поехал воевать. Да ни в жизнь. Хлеборезом работал или на блокпосту стоял. В штабе писарем отсиделся.

Уроженец Львова Владимир Рехлив в армию попал прямиком с польской границы, через которую пытался удрать от мобилизации. Но пограничники сдали его в военкомат, где за дезертирство пригрозили сроком от трех до шести лет. Три дня подготовки обращения с противотанковой пушкой «Рапира». Ночная погрузка техники на поезд, выгрузка в Славянске – и сразу на боевые позиции. Можете себе представить боевой дух вчерашних гражданских, который бросают на «передок».

Фото: Александр КОЦ

- Мы все поняли, что шансов у нас нет и решили сдаться. Нам сказали бросить оружие и поднять руки. Так и произошло, - мямлит Рехлив.

Достаю мобильный телефон и включаю видео его «побратимов», на котором они издеваются над российскими пленными – связывают руки, а затем перерезают горло, простреливают ноги, добивают раненых. Рехлив в ужасе обхватывает голову руками, испуганные глаза увлажняются.

Фото: Александр КОЦ

- Не могу смотреть... Эти ребята сдавались в плен?

- Их взяли в плен, перерезали горло и добили из автоматов.

- Это не по-человечески просто…

- Тебя били здесь? Вели спецдопросы?

- Нет. И условия нормальные. Хочется сказать всем бывшим сослуживцам: ребят, перестаньте воевать. Все, что нам рассказывают о русских – это ложь.

Владимир Вахромеев из Черниговской области тоже мобилизованный. Целых 11 дней провел в учебке. Из них двое суток он познавал премудрости обращения со шведской безоткатной пушкой, под чутким руководством шведских специалистов, к слову. Потом на автобусах – в Славянск.

- Вывезли нас, выкинули, не сказав, где мы, - жалуется Вахромеев. - Осколки и мины свистят. Мы попадали, начали окапываться. Звонили начальству, просили отвести назад нас. Нам отказали. Приказали оставаться на своих местах. Мы сидели до последнего. Когда ваши хлопцы пришли, мы не сопротивлялись, просто поняли руки и легли. И я сейчас не брешу, мне самому удивительно, что ко мне отнеслись как к человеку. Не били, не издевались.

Показываю те же страшные кадры в телефоне.

- Скоты… - выдавливает из себя пленный. - Я правда не хотел, сидел до последнего дома... У меня в России дюже богато родственников...

Во время боевых действий, наверно, бессмысленно искать сострадания у противоборствующих сторон. Я его за 20 лет работы в «горячих точках» не встречал. Чужих раненых лечили – да, предоставляли кров и еду – да. Но никогда не испытывали жалости к врагу. Мне приходилось встречать бойцов ВСУ, которые попадали в плен по второму разу, хотя в первый раз клялись, что больше ни-ни. Какая уж тут жалость. И я не знаю, как повели бы себя Рехлив и Вахромеев, окажись они там, где измывались над нашими бойцами. В такой ситуации грань между человеком и животным очень зыбкая.

- А нам такие видео добавляют злости, - уверяет меня командир отделения противо-танковых управляемых ракет Борис.

Он – одна из героических знаменитостей на нашем направлении. Умудрился в одиночку «размотать» небольшую колонну противника.

- Я прикрывал позиции понтонеров, - буднично рассказывает Боря о своем первом в жизни бое. – Дорога на той стороне просматривалась на 2 километра. Идет колонна, все, как по учебнику, надо бить первую и последнюю. Но первую – БМП – я пропустил. За ней шел танк, еще три БМП и КамАЗ. Сначала подбил танк, затем грузовик. Пустил еще три ракеты, но из-за дыма не видел, куда попал. Разведчики сказали, что еще две БМП поразил.

- Какие чувства, когда попадаешь в цель?

- За день до этого был убит мой хороший товарищ… Первое, что я подумал: отомстил.

- Заодно и за тех, над кем измывались украинские боевики…

Фото: Александр КОЦ

- Спасибо, что они записали свои зверства на видео. Посмотрев на это понимаешь, что будешь биться до последней капли крови и не отступишь ни на шаг. Сдаваться не собираюсь. Даже если попадусь, всегда есть «эфочка», - похлопал Боря себя по подсумку с гранатой Ф-1.

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