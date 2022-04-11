Новый скандал в семье Фриске: почему Дмитрий Шепелев отказался простить родителей Жанны

Телеведущий Дмитрий Шепелев и певица Жанна Фриске до появления их сына Платона были вместе больше года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе отец певицы Жанны Фриске сообщил, что подает в суд на Дмитрия Шепелева. Так как тот не исполняет решение суда – не позволяет встречаться с внуком. Платону Шепелеву на днях исполнилось 9 лет. Но бабушка и дедушка (Ольга и Владимир Фриске) не смогли поздравить внука. Их дочь Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года. Певица Жанна Фриске родила от Дмитрия Шепелева в 38 лет, а через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Жанна и Дмитрий Шепелев вместе боролись за ее жизнь – и выиграли два года. После смерти Жанны прошло почти семь лет, но ее родители и Дмитрий Шепелев не смогли найти общий язык. Многие недоумевают – почему?

Причина №1

Дмитрий Шепелев полагает, что общение с родителями Жанны может угрожать спокойствию Платона.

На презентации своей книги «Жанна» Шепелев объяснял нам: «Я никогда не буду чинить препятствий для общения с ребенком: до тех пор, пока я не буду сомневаться в том, что это каким-то образом может угрожать его спокойствию...» Позже Дмитрий уточнял: «Бабушка и дедушка требуют, чтобы мой сын уехал к ним и жил там… Неделями. Проводил с ними свой день рождения. И главное требование: без отца. По-моему, это не желание увидеться с внуком, а желание забрать и отстранить от отца мальчика, который остался без мамы. Это невозможно...»

После смерти Жанны Дмитрий Шепелев обращался к психологам, которые учили его жить дальше, давали советы по воспитанию сына. Поэтому в интервью об отношениях с родителями Жанны он пояснял: «Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. Чтобы его не спрашивали постоянно: на кого он похож, а помнишь ли ты мамочку и прочие эти штуки. Мне важно, чтобы он находился в комфортных для себя обстоятельствах. У него и без того начало жизни было достаточно драматичным. С моей стороны была одна главная просьба и требование: не надо публиковать фотографии с ребенком. Но как только не стало Жанны: все по очереди стали выкладывать фотографии, которые они наделали. Я спрашивал: зачем они это делают. Мне никто не ответил. А после этого они всей семьей идут на ток-шоу и рассказывают какой я плохой».

Мама Жанны после ее смерти первое время приезжала в квартиру Дмитрия Шепелева – он не препятствовал ее встречам с внуком. А вот дедушка Платона вел себя агрессивно: однажды явился на детскую площадку и угрожал Дмитрию пистолетом. Поэтому Владимир Борисович с внуком не встречался. Однако в суд подали родители Фриске. Вот как объяснял это Дмитрий два года назад: «Они хотели определить порядок общения с ребенком: я убеждал этого не делать, когда еще было общение. Говорил - это будет против вас. У них была возможность - они виделись. Но они подают на меня в суд, требуют установить официальный порядок общения с ребенком. Были требования, чтобы он жил у них: то есть, чтобы не от меня он ездил, а от них - ко мне. Совершенно неадекватные требования. Суд установил порядок общения: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят. Зато регулярно приходят на ток-шоу, которые рады их видеть, и рассказывают о том, какой я ужасный отец, что не даю возможности видеться с ребенком».

Отец Жанны говорит, что Дмитрий Шепелев не дает им эти положенные полтора часа дважды в месяц, поэтому будет вновь подавать на него в суд.

Дмитрий был рядом с Жанной на протяжении всей болезни — искал клиники и инновационные методы лечения Фото: Личный архив

Причина №2

Личная неприязнь.

Отцу Жанны Фриске не нравится избранник его дочери. Из-за отвратительных личных отношений не удается договориться по поводу общения с внуком. Родители Жанны слишком много плохого говорили на различных ток-шоу о Шепелеве – многое было сказано на эмоциях.

Дмитрий долго молчал, а потом не выдержал: «За те два года, которые прошли от нашего знакомства с Жанной до того момента, когда мы узнали о ее диагнозе - я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода: и как это аукнется на Платоне - мы не обсуждали. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможности бороться».

Они боролись и продолжают. Отец Жанны сделал множество заявлений о Шепелеве. Владимир Фриске использовал разные приемы: «Моя жена, бабушка Платона, переживает, что не видится с внуком. Мы потеряли любимую дочь, лишились общения с внуком, которого она родила для нас. В последние дни жизни Жанна говорила мне: «Папа, я так хочу, чтобы Платошка остался у вас, чтобы жил в вашем доме».

Платон и Дмитрий часто отдыхают вдвоем. Фото: соцсети

Причина №3

Взаимные обвинения.

Дмитрий Шепелев общался с врачами, летал с Жанной за границу – был рядом, когда она проходила лечение. После смерти Жанны Шепелев в одноименной книге написал: «Я старался не думать о том, что происходит в Москве. Семья Жанны, наоборот, будто обрела второе дыхание, воодушевившись от внимания бульварной прессы. Им казалось, это здорово, что Жанну вновь обсуждают. И не так важно, что предмет обсуждения - ее здоровье, неважно, что на каждой странице ложь. Важно, что Жанна Фриске опять в центре внимания. Ни тогда, ни сейчас мне не была понятна их привычка тащить домой ворох туалетной бумаги, полной сплетен и домыслов. Однако это было и остается их жизнью».

Дмитрий обнародовал один из эпизодов лечения с неоднозначными ремарками. Отрывок из книги Шепелева «Жанна»: «В истории болезни было написано: в непредвиденном случае звонить Дмитрию. Все это само собой оказалось моим делом. Другого и быть не могло: я – ее муж, ее мужчина, отец ее ребенка. Не то чтобы за место у больничной койки, на посту у капельницы или в очереди на прием к врачам между родными Жанны шла битва. Признаться желающих не было. И иногда складывалось ощущение, что никто из них просто не понимает серьезности положения… Отец Жанны приехал спустя месяц, когда мы улетали из США в Германию. Мне очень ясно запомнился эпизод прощания. Мы с Жанной в автомобиле скорой помощи. Вот-вот захлопнут двери и нас увезут к медицинскому борту. Наш крохотный сын остается на руках бабушки. Они прилетят гражданским рейсом. Все стараются держаться. Один лишь отец, обливаясь слезами, повторяет: «Дима, Дима, вылечи ее». Но сам никуда не летит. Почему? Не летит».

Владимир Борисович в долгу перед Дмитрием никогда не оставался: заявлял, что якобы нановакцины из США могли навредить его дочери. Хотя многие понимали – лечение продлило артистке жизнь, она смогла два года быть рядом с сыном, с любимыми родителями. Даже сестра звезды Наталья Фриске как-то признала: «Жанна прожила два года благодаря экспериментальному лекарству...».

Шепелев и Жанна так и не успели пожениться – хотя Дмитрий сделал ей предложение уже во время болезни. Отец звезды и этот факт «вывернул»: несостоявшийся зять хотел стать законным наследником. И так всегда – обвинения следуют по всем эпизодам.

Жанна с родителями и младшей сестрой. Жанна с детства и до последних дней была очень близка с семьей Фото: Личный Архив

Причина №4

Долг перед благотворительным фондом.

Когда у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга, был запущен сбор средств на лечение - деньги поступали через «Русфонд». Собрали 69,2 млн руб. Из них: 11,6 - перевели на оплату больничных счетов; 32,6 - по решению певицы перечислили на лечение онкобольных детей. Остаток в 25 млн. перевели на личный счет Жанны Фриске. Отчет фонд получил лишь о 3,3 млн руб. Оставшиеся 21,6 млн руб. родные певицы не вернули «Русфонду». Организация подала в суд, который обязал наследников Жанны Фриске (родителей и несовершеннолетнего сына) вернуть долг. В суде были представлены доказательства: 21,6 млн. руб. за несколько недель до смерти Жанны сняла со счета ее мама Ольга Фриске. Дмитрий тогда недоумевал: «Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного человека. Как они были потрачены, мне неизвестно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это - не иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен». Однако долг в 21,6 млн. руб. поделили между родителями и сыном певицы. Дмитрий расплатился за Платона. Долг был выплачен полностью.

Финансовые претензии возникают периодически. На разные темы. К примеру, после смерти Жанны была продана ее квартира в США – за $470 тыс. Вырученные деньги поделили между тремя наследниками. Владимир Фриске периодически выражал недовольство тем, как Дмитрий Шепелев расходует часть со счета Платона.

Причина №5

Для родителей Жанны ее роман выглядел слишком стремительным — они с Дмитрием не успели стать частью одной семьи.

История любви Жанны и Дмитрия, рождение их ребенка было столь стремительным для родителей звезды, что Шепелев не успел стать своим в семье любимой женщины. Их взаимная притирка началась в экстремальных обстоятельствах. Они не успели стать частью одной семьи.

Роман певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева для них самих не был стремительным – они присматривались друг к другу, потом начали путешествовать вдвоем. Свадьбу не планировали. Пара встречалась чуть больше года, когда Жанна узнала о своей беременности. Вот это было неожиданно. Оба обрадовались. Фриске решила рожать в США, где у нее была квартира. Жанна из Майами откровенничала с журналистами: «Этот ребенок для меня долгожданный, но незапланированный». Ни о каком ЭКО и речи не было. Беременность была неожиданной для певицы – именно поэтому Дмитрий не успел влиться в семью Жанны. Семья Фриске узнала о существовании Шепелева после радостной новости о беременности. А после родов началась борьба за жизнь Жанны.

В одном Дмитрий и семья Жанны сошлись. У них не принято связывать беременность и болезнь молодой женщины.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев рассказал, что некоторые врачи выдвигали предположение: катализатором рака могла стать беременность. «Не берусь судить. В разговорах мы практически не касались этой темы. Только однажды я аккуратно спросил: «Ты никак это не связываешь? Не злишься на сына?» - «Было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона», - ответила она. - «Ради него мы обязаны пройти все эти испытания». И больше мы к этому не возвращались. Действительно, ребенок на протяжении всей болезни был для нее путеводной звездой, стимулом и главной из причин, почему важно, даже просто необходимо сопротивляться болезни, бороться, в конце концов поправиться. И она сражалась…»

Кажется, что семейная драма зашла слишком далеко. Очевидно, что Дмитрий Шепелев – прекрасный отец. Очевидно, что родители Жанны имеют право гулять, играть, общаться с любимым внуком. Многим хочется, чтобы взаимные обиды были забыты.