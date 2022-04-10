Почему Франция отказалась возвращать две картины из коллекции братьев Морозовых

Картины Серова и Кончаловского не вернутся в Россию в ближайшее время.

Ситуация с коллекцией Морозовых, зависшей во Франции, вызывает беспокойство. Пока что чины уверяют, что все пучком и отданное вернется в целости: у нас есть французские государственные гарантии, согласно которым выставка суперзащищена, а если кто на нее позарится, то судебные издержки понесет французская сторона.

Однако доподлинно известно, что от Морозовых отщипывают по кусочку. Госгарантии были даны только государственным музеям и прошли мимо частников стороной, как проходит косой дождь.

На днях Франция изъяла автопортрет Кончаловского, принадлежащий бывшему председателю совета директоров Альфа-банка Петру Авену. Полотно было передано на выставку лично Авеном, а поскольку Авен попал под санкции, имущество пострадало вместе с ним. "Портрет останется во Франции до тех пор, пока активы ее владельца будут оставаться замороженными», - пояснили в министерстве культуры Франции.

На днях Франция изъяла автопортрет Кончаловского, принадлежащий бывшему председателю совета директоров Альфа-банка Петру Авену.

Ситуация, когда тебя лишают твоего имущества - шоковая, но не оригинальная. Так поступали, например, в Первую мировую войну.

Не вернется портрет Маргариты Кирилловны Морозовой кисти Валентина Серова (1910). Картина, приехавшая из Днепропетровского музея изобразительных искусств останется у галлов до лучших времен, однако на таком исходе настояли украинские власти: сейчас везти шедевры через Украину небезопасно.

Не вернется портрет Маргариты Кирилловны Морозовой кисти Валентина Серова

Газета Le Monde пишет, что «конфискация грозит» еще портрету Тимофея Морозова кисти Серова. Портрет был предоставлен Московским музеем авангардного искусства, (МАГМА), принадлежащим предпринимателю Моше Кантору. Предприниматель является основным акционером производителя удобрений "Акрон" и находится под санкциями "как лицо, близкое президенту Путину". Формулировка, конечно, странноватая. Мы звонили в музей за подробностями, однако там работают невежливые люди.

Конфискация грозит еще портрету Тимофея Морозова кисти Серова.

И еще один экспонат, который, по мнению Le Mond подлежит конфискации, это автопортрет Петра Кончаловского, принадлежащий московскому фонду культуры «Екатерина», основанному владельцем компании «Стройтекс» Владимиром Семенихиным.

И тем не менее пока сведения о невозвращении двух последних работ - являюся всего лишь домыслами газетчиков. Никто толком не знает, попадают или нет два автопортрета под санкционный режим, поскольку эти картины все-таки передавались не лично, как в случае бедолаги Авена, а "от лица" каких-никаких, но музеев.

Кстати

Пока суть да дело, выяснилось, что у нас проблемы с яйцом.

Как мы уже писали, в Лондоне проходит выставка шедевров Фаберже, на которую мы отправили три особо ценных яйца. Два из коллекции Музеев Московского Кремля, за них, уверяет Елена Гагарина, не страшно. Но есь еще одно - знаменитая "курочка" - эдакий киндер-сюрприз, сделанный по заказу Александра III, которое принадлежит Виктору Вексельбергу. Очень может быть, что курочка попала англичанам в ощип, поскольку она родом из частной коллекции.

И тем не менее это яйцо тоже передавалось не лично Векселем, а через музей, так что, возможно, удастся выцепить сокровище назад.

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