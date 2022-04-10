Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского: так ли это на самом деле

Бывший президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, которое мигом разлетелось по всем мировым СМИ: американское ядерное оружие сильнее российского. Но так ли это?

Давайте вспомним, что он говорил примерно 6 лет назад, когда шел на выборы. Цитирую: «Россия располагает более совершенным ядерным оружием, чем США… Американские ядерные вооружения достаточно старые и изношенные, а Москва имеет оружие высшего класса». Так вот после такого признания Трампа никаких сведений о «революционном» обновлении или модернизации ядерного щита США не поступало. Хотя ради объективности стоит признать, что Пентагон за последние годы в какой-то мере обновил ядерные ракеты морского базирования и некоторые виды атомных бомб, но в целом все это не привело к радикальному повышению мощи стратегических ядерных сил США и их превосходству над российскими.

Трамп же сегодня (с явным прицелом на грядущие президентские выборы) утверждает обратное, приписывая себе мифические заслуги. Вообще такие громкие популистские заявления («американское ядерное оружие сильнее российского») еще можно было бы как-то понять, если бы их делал пацан в вашингтонской песочнице, но не политик такого масштаба. А теперь заглянем в серьезный правительственный документ США.

Это доклад «Woolf, Amy F. U.S. Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues» (Стратегические ядерные силы: история, события и проблемы). В этом документе говорится, что на текущий момент расклад сил такой. У США ядерных боеголовок — 1481, носителей для них — 898. У России ядерных боеголовок — 1735, носителей для них - 877. И что мы видим? У России значительно больше боеголовок и немного (всего на 21 единицу) меньше носителей. Но и это еще не все. Мощность одной ядерной боеголовки США — порядка 300 килотонн. Мощность одной российской боеголовки — до 750 килотонн.

И еще одна очень важная деталь: количество боеголовок в одной американской ракете - 1, а в российской - 10. Ну а выводы из всего этого делайте сами. Кстати, тогда же, 6 лет назад, на предвыборном митинге Трамп говорил, что у США ядерное оружие «старое и ржавое», а у России оно новое и постоянно совершенствуется. Вот тут он не соврал. И даже сегодня стратегические ядерные силы США американские генералы считают лишь на 30% обновленными. А у России этот показатель уже зашкаливает за 80%.