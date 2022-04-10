«Заложили фугас, переломали рожениц»: Кто на самом деле взорвал роддом в Мариуполе - военкор «КП» распутал эту тайну

Итальянский журналист Витторио Ранджелони в Мариуполе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Итальянский журналист Витторио Ранджелони, Витя, как он разрешает себя называть, работает в Донбассе с 2015 года. Совсем недавно, он стал героем политического скандала. Оказывается, 40 депутатов итальянского парламента создали секретный чат, где обсуждали Витины заметки c Донбасса и совершенно «политически-незрело» оценивали Украину, украинский нацизм и российскую спецоперацию. Как изящно выразилась итальянская газета In Foglio, раскопавшая эту сенсацию: «распространяли и обсуждали контринформацию в отношении русофобского мейнстрима».

Витторио, здоровенный парень, обладающий магической способностью располагать к себе людей. Мы пожимаем руки, щелчок, Витя забрасывает броник и каску в багажник машины и мне уже кажется, что знакомы мы сто лет, просто давно не виделись. По-русски он говорит прекрасно, мать русская. По матери корни в Киеве. Витторио строитель, в 2013 в Италии был кризис, а в Киеве знакомый архитектор нашла ему работу – собирались строить коттеджный поселок, но Майдан все перечеркнул. «Праздник непослушания» в Киеве Витторио видел своими глазами, видел, чем все это закончилось – сотней трупов «Небесной сотни». В отличии от большинства европейцев он честно пытался во всем разобраться сам. Знакомые водили его к какому-то командиру Ивано-Франковской сотни Майдана, пообщаться, но предупредили: могут возникнуть казусы с языком, будет говорить только на мове.

- Для гражданина Италии он сделал исключение, - смеется Витторио, - опять же, слово «Евросоюз» он все время произносил. Мне он показался искренним человеком, который заблуждается. И мне это стало понятно уже через несколько дней.

Журналист Витторио Ранджелони Фото: Дмитрий СТЕШИН

- А итальянские депутаты, они наконец-то все поняли? Получается, ты смог их переубедить своими текстами и снимками?

Витторио машет рукой:

- Это ничего не значит. Голосовать они все равно будут за НАТО и будут поддерживать Украину до конца. Их не волнует, что у каждого конфликта всегда две стороны, и если ты посторонний, чтобы разобраться, тебе нужно слушать две стороны.

Собственно, это стремление разобраться и привело Витторио в Донбасс. Он, с сочувствующими из Европы, совершил страшную крамолу – стал собирать гуманитарку не для Украины, а для сепаров и ваты! Такое простить невозможно…

Вода в подарок

Дорога, ведущая на Мариуполь, заходит в зону пологих холмов. Холмы залиты весенним солнцем, рядом богатый город, поэтому то и дело встречаются опрятные, домики европейского вида, еще и крытые красной черепицей. Витторио все это замечает:

- У меня в Альпах, на высоте тысяча метров, есть дача, прекрасный дом с камином. Там не работает телефон, какая там тишина! Я, правда, не знаю, когда смогу туда попасть в следующий раз. Когда я приезжал в Италию последний раз, на меня возбудили дело, якобы я координировал наемников для Донбасса. Искал адвоката, который был бы готов за меня заступаться…Дело закрыли, но как только опять разгорелся вооруженный конфликт, к матери сразу же приехала полиция. Я под наблюдением.

Пытаюсь его утешить:

- Вернешься, все это закончится, снимут санкции…

- Нет, - говорит Витторио твердо, - не вернусь уже. Нет смысла. И ты знаешь, мне пишут десятки, может сотни людей из Европы. Хотят продать свое жилье, бизнес и переехать в Донбасс.

Тут удивляюсь уже я:

- На территорию без статуса, где идут бои?

- Да. Свободная жизнь здесь этого стоит. Я это знаю. Я же приехал сюда на два месяца в 2015 году…

На Украине инициативу Витторио по донесению неудобной правды до Европы тоже оценили высоко, возбудив уголовное дело.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Обсуждаем план работы в Мариуполе, времени у нас немного – в 18 часов начинается комендантский час. Заезжаем к бабушке Анне, библиотекарю «с небывало чистым и светлым лицом». Спецкор КП взял ее семью на патронаж и каждый раз привозит продукты. В этот раз, я привез шоколад, печенье и хлеб. Хлеба нет в городе и люди без него мучаются. Прощаюсь с Анной и к моей машине подходит дедушка, с палочкой, одетый, как и все здесь, в ворох закопченного тряпья:

- Сынок, если есть, дай водички – сердечное запить нужно.

Показывает мне пластиковую бутылку, на дне плещется какое-то лекарство с корвалольным запахом горя. Я сую ему в руки нераспечатанную бутылку минералки. Дед начинается заикаться:

— Это все мне? Это что - подарок?

У меня перехватывает горло, я не могу ему ответить, киваю, отворачиваюсь и сажусь в машину. Витторио предлагает съездить в областное СБУ и поискать его личное дело:

- Я во время обстрелов много работал в Горловке. А итальянец в Горловке уже событие. Как я понял по повестке, которую мне прислали на телефон, дело против меня возбудил бывший сотрудник отдела СБУ в Горловке, сбежавший в Мариуполь. Так что, оно должно быть где-то здесь!

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Смерть у храма

Витторио знает Мариуполь не хуже меня, особенно, его главные тонкости, которых нет и, надеюсь, не будет в путеводителях: как проехать так, чтобы не упереться в завалы, и чтобы машину «не размотали» по пути. Встаем под стеной огромного Покровского храма. Витторио беседует с резервистами на углу Аллеи Памяти (слова «Великая Отечественная» с 2014 года в Мариуполе не употреблялись), я снимаю унылую толпу людей за храмом. Чего-то ждут. В видоискателе появляется бабушка, она идет прямо на меня и упирается точно в объектив:

- Простите, у вас не найдется немного хлебца?

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Передавая библиотекарше Анне пакет с хлебом, я выложил одну буханку, словно знал, чувствовал, что она еще понадобится. Киваю и иду к машине, бабушка семенит за мной и даже придерживает меня за рукав: «вдруг я передумаю и убегу?». Это реакции голодного человека. Скороговоркой мне объясняет:

- Ждали гуманитарщиков с 9 утра, обещали привезти хлеб, и не приехали. Вы не знаете почему?

- В Донецке перебои с водой, в некоторых районах воду раз в три дня дают. Думаю, не смогли выпечь…Но завтра дадут воду и приедут.

Голос у меня уверенный, хотя получается это с трудом. Буханка хлеба и надежда. Что я еще могу дать?

За зданиями СБУ не просто воюют, оттуда периодически прилетают мины, очень надеюсь, что последние оставшиеся у нацистов. Полковник МГБ узнает Витторио:

Здание СБУ в Мариуполе Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Встречал тебя, и читал. Все личные дела мы уже собрали, - полковник кивает на клетчатые «челночные» сумки:

— Это только часть, все вывезли в Донецк. Но ты не волнуйся, как обработаем документы, сообщим. Поверь, никто скрывать не будет. В это здание можете зайти. А в старом здании СБУ сейчас саперы работают, уже одну противопехотную мину сняли и две мины-лепестка нашли.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Меня аж прошибает пот – «лепестки» эти, одно из самых страшных изобретений человечества. Плоские, сливаются с любой поверхностью, собирая на себя пыль, могут ждать жертву по 40 лет, как в Афганистане, отрывают стопу. Я спрашиваю:

- Под мусором «лепестки» лежали?

- Под бумагами на полу…

Не факт, что дело, заведенное на гражданина Евросоюза, уцелело. Я показываю Витторио целые груды бумажной лапши – документы, пропущенные через шредеры-уничтожители, они были в каждом кабинете. В учебном классе на втором этаже два трупа в украинской военной форме. И сама эта форма валяется везде, видно, как ее сдирали, разбегаясь. Раскидывали погоны и нашивки, выдирали из корочек «Служба безопасности Украины» их внутреннее содержимое. И везде валяются бутылки от дорогущего, элитного алкоголя. Бутылки с виски и коньяком стоят полупустые на столах – не допили, не успели. Витторио спрашивает:

- Дима, почему столько алкоголя?

- У нас так принято, форма подарка или взятки – дорогой алкоголь.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Витторио задумчиво говорит:

- Да, в Италии так не принято. Я думаю, они пили, потому что им было страшно.

Мы возвращаемся к машине. На маленькой площади пусто. Только у входа в храм лежит труп старушки, накрытый скатертью. Нам объясняют:

- С утра ждала гуманитарку, а потом легла на асфальт и все. Мы подбежали, а она – все! Понимаешь! – почти кричит мне небритый мужик в каске-лопухе, мобилизованный шахтер из Макеевки.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Дорога к роддому

Улицы завалены мусором, шифером и вывесками, сорванными осколками, пути на них не расчищены, а накатаны и я держусь этих стихийных дорог. И очень надеюсь, что прошедшие раньше машины, уже собрали на свои колеса все осколки от «Градов». Именно они дырявят покрышки, а я знаю, как это – пробить сразу четыре колеса в зоне боев… Выкатываемся обратно на проспект Мира к городской администрации. На тротуаре стоят знакомые парни, авиаразведчики танкистов, с гордостью показывают на российский флажок над крышей:

- Только что повесили! Правда, пришлось из «сапогов» дать залп (СПГ, «сапог» – станковый противотанковый гранатомет – прим.корр.), пока укропы чухались, мы флаг и повесили!

В воздухе у ребят висит «птичка». Мы спрашиваем, как добраться до печально-известного Роддома №3, который якобы разбомбила российская авиация? С помощью квадрокоптера нам показывают безопасную дорогу, пока не раздается длинная пулеметная очередь, на всю ленту. «Птичку» сбили. До противника тут метров 300-400, Роддом по-прежнему на линии фронта и это не преувеличение.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

9 марта, известнейшее западное новостное агентство, опубликовало снимок, сделанный во дворе этого роддома и короткое интервью с раненой интернет-моделью Марианной Подгурской. Украинская сторона утверждала, что на роддом сбросила бомбу российская авиация. Сама Марианна родила, выбралась из Мариуполя и сообщила, что «взрывов было два» и никакого авианалета не было.

Из врачей в больничном комплексе сейчас остался Игорь Бражник, заведующей детской реанимацией и Сергей Рыбалко, детский хирург. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из врачей в больничном комплексе сейчас остался Игорь Бражник, заведующей детской реанимацией и Сергей Рыбалко, детский хирург. Рассказывают нам страшные вещи. Мол, когда в первых числах марта к ним привезли шесть раненых деток, они думали, что это очень много, это – край:

- А потом дети пошли десятками, на сотни считали…

Персонала в больнице не осталось. Я спрашиваю:

- Разбежались?

Но, старшая медсестра Елена меня поправляет:

- Неправильно так говорить. Остались те, кто смог добраться до больницы в начале марта. Кто-то погиб, мы не знаем пока… А так, нас семь человек, мы здесь живем уже полтора месяца.

Медсестры мариупольской больницы Фото: Дмитрий СТЕШИН

По мнению Украины, авианалет на больницу совершили, потому что здесь была база «Азова»:

- Нет, - говорит твердо Игорь Васильевич, - не было тут «Азова» здесь стояло подразделение территориальной обороны. Не в роддоме, а в корпусе онкологического диспансера. Он в стороне. Мы с тербатовцами практически не контактировали. Двух бойцов они выделяли для охраны.

Момент истины в этой истории – момент взрыва. Он случился ровно через сутки, после того как тербат ушел из больницы. Игорь Рыбалко именно на это обратил внимание:

- Ребята, вы стояли в нашей больнице несколько недель, жили рядом с нами, почему же вы не сообщили нам, что вы ушли? Почему?

С Игорем Бражником мы идем к воронке. Она глубокая. Была взрывная волна – прошлась по стенам. Но следов от осколков минимум. Реаниматолог говорит, что во дворе стояла кислородная станция, она и сдетонировала от первого взрыва. Поэтому роженица Марианна, которую он хорошо помнит, и сказала, что «взрывов было два».

Воронка от взрыва возле мариупольского роддома Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я совершенно точно знаю, - говорит Игорь Васильевич, - я не мог не знать. Убитых в реанимационном отделении не было. Были раненые, были с переломами конечностей. Все.

Я не специалист, но понимаю, что так не бывает после взрыва ФАБ-500 (Фугасная авиационная бомба 500 кг. – прим.корр.) в полузамкнутом дворе. Я видел, какие повреждения оставляет ФАБ-250, только что, во дворе СБУ. Резюме знакомого сапера, которому я отправил снимки:

- Заложили фугас на выброс грунта, чтобы воронка была здоровой. Поэтому стены не сложило. Поэтому осколков ты там не насобирал. Так что, ты скорее всего прав, это инсценировка. Туда взрывотехников надо и следователей…

Разрушения от взрывов возле родильного дома. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Действительно, подумаешь, какие-то роженицы с переломанными ногами и порезами! Зато Владимир Зеленский смог заявить: «авиабомба на роддом — это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев». И его услышали, конечно, там где очень хотели услышать. А мы увидели другое. И опросили тех, кто был в роддоме во время этой провокации. И готовы отвезти туда следователей, пусть только линия фронта чуть отодвинется от этой несчастной больницы.

Мы мчимся с Витторио домой. Через Еленовку нас не пускают – обстрелы, и мы опять отправляемся в объезд, хотя до Донецка было десять минут езды. Темнеет стремительно.

- Не успеваю, - сокрушенно говорит мне Витторио. - Сыну завтра три года исполняется, а подарок не успел ему купить.

- Так ты, получается, совсем донецкий?

- Полностью!

Я объясняю Витторио, где находится игрушечный магазин, в котором я уже восемь лет, после каждой командировки в Донбасс, покупают дочке игрушку. Наверное, я тоже давно донецкий.

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