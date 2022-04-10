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ЗДОРОВЬЕ10 апреля 2022 14:31

Поцелуй против стресса: успокаивает гормональную бурю и вызывает выброс «молекулы доверия»

Ученые называют искренний поцелуй настоящим эликсиром счастья, который к тому же способен идентифицировать совместимость партнеров
Анна КУКАРЦЕВА
Ученые называют искренний поцелуй настоящим эликсиром счастья

Ученые называют искренний поцелуй настоящим эликсиром счастья

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Плюсами поцелуев занимается целая наука — филематология. Она появилась примерно в 2009 году и «Комсомолка» о ней подробно писала. По мнению ученых, сила поцелуев способна привести в баланс и гармонию гормональный фон и даже положительно повлиять на репродуктивную функцию.

А еще химические вещества, содержащиеся в слюне, действует как детектор совместимости партнеров. Именно поцелуй способен подсказать, будете ли вы жить с этим человеком долго и счастливо.

Когда мы целуемся, снижается выработка кортизола — гормона стресса. А вот выработка окситоцина, гормона доверия и привязанности, наоборот, вырастает. Окситоцин еще называют «молекулой моногамии» или «любовным веществом». Во время поцелуя он вырабатывается в больших количествах и у мужчин, и у женщин. Особенно, если поцелуй происходит в романтическом или хотя бы нейтральном месте, с которым не связаны плохие воспоминания.

Красота и здоровье