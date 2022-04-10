"Весна в питомнике Салтыково": весенние хайку от Павла Великжанина и Милы Чиж

Инженер-металлург по образованию, несколько лет назад Людмила Чижова сменила профиль работы и теперь трудится в питомнике хвойных растений в Подмосковье. Фото: Личный архив героя публикации

Как писал Вознесенский, стихи не пишутся - случаются. Так "случилась" подборка весенних хокку у Людмилы Чижовой (псевдоним Мила Чиж). Инженер-металлург по образованию, несколько лет назад Людмила сменила профиль работы и теперь трудится в питомнике хвойных растений в Подмосковье. В один прекрасный день, придя на работу, Мила ощутила весну и поняла, что ничего не может с этим сделать. Прислонилась к огромной березе у старого колодца, не отрываясь, одним махом, написала цикл трестиший и только тогда смогла приступить к своим каждодневным обязанностям.

Внешне непритязательные, эти стихи правдивы и точны. Вот низко над землей пролетели перепелки - это весна. Это весна, когда сажаешь первую елочку к новому году. Весна, когда на молодых деревцах красуются ленточки, означающие, что дерево куплено. Каждое хокку - это маленький эпизод весеннего счастья.

Автор второй подборки - уже знакомый читателям КП завсегдатай "Своей игры" и мастер поэтической детали Павел Великжанин. Работа Павла над стихом напоминает знаменитый дедуктивный метод Шерлока Холмса. Ну кто еще способен увидеть признаки лета в тарелке с окрошкой в столовой и подхватить весеннюю отзывчивость, пожимая руль не заводящегося после долгой зимы мопеда?

Есть великолепный фильм Джармуша "Патэрсон" о буднях водителя автобуса, который видит поэзию простых вещей. Казалось бы, кому эта поэзия простых вещей нужна. А вот поди ж ты. В любой момент бытия ты возвышаешься над собой, зная, что уже не просто водитель автобуса, но прежде всего - Поэт.

А потом вдруг случается новое чудо. То, что нужно самому себе - оказывается важным и нужным всем.

Мила Чиж: "Весна в питомнике Салтыково"

***

В грязи

От сапог до шапки.

В питомник пришла весна!

***

Белые, синие, красные,

Желтые плюс синие ленты.

Все туи проданы!

***

Хлопают крылья,

Куропатки летают парами.

Весна совсем близко.

***

700 воронок на 14 сотках.

города зеленеют.

Пусто, но радостно.

***

Бусы и шарики на ветках.

Новый год приходит!

В мае посадим ёлку.

****

Сосну обыкновенную постригли под пинию.

Ветер насвистывает в хвое

По-итальянски.

Павел Великжанин "Хайку созрели"

***

Твердил снеговик,

Что зима будет вечной…

Сел в лужу весной.

***

Ветер с востока

Принес запах сакуры.

Хайку созрели.

***

Птицы расселись

На проводах тут и там.

Кто композитор?

***

Дворник с лопатой.

Машет в ответ ему грач.

Руль мопеду жму.

***

Опять в столовой

Появилась окрошка.

Близится лето.