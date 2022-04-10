"Весна в питомнике Салтыково": весенние хайку от Павла Великжанина и Милы Чиж

Инженер-металлург по образованию, несколько лет назад Людмила Чижова сменила профиль работы и теперь трудится в питомнике хвойных растений в Подмосковье.
Фото: Личный архив героя публикации
Как писал Вознесенский, стихи не пишутся - случаются. Так "случилась" подборка весенних хокку у Людмилы Чижовой (псевдоним Мила Чиж). Инженер-металлург по образованию, несколько лет назад Людмила сменила профиль работы и теперь трудится в питомнике хвойных растений в Подмосковье. В один прекрасный день, придя на работу, Мила ощутила весну и поняла, что ничего не может с этим сделать. Прислонилась к огромной березе у старого колодца, не отрываясь, одним махом, написала цикл трестиший и только тогда смогла приступить к своим каждодневным обязанностям.
Внешне непритязательные, эти стихи правдивы и точны. Вот низко над землей пролетели перепелки - это весна. Это весна, когда сажаешь первую елочку к новому году. Весна, когда на молодых деревцах красуются ленточки, означающие, что дерево куплено. Каждое хокку - это маленький эпизод весеннего счастья.
Автор второй подборки - уже знакомый читателям КП завсегдатай "Своей игры" и мастер поэтической детали Павел Великжанин. Работа Павла над стихом напоминает знаменитый дедуктивный метод Шерлока Холмса. Ну кто еще способен увидеть признаки лета в тарелке с окрошкой в столовой и подхватить весеннюю отзывчивость, пожимая руль не заводящегося после долгой зимы мопеда?
Есть великолепный фильм Джармуша "Патэрсон" о буднях водителя автобуса, который видит поэзию простых вещей. Казалось бы, кому эта поэзия простых вещей нужна. А вот поди ж ты. В любой момент бытия ты возвышаешься над собой, зная, что уже не просто водитель автобуса, но прежде всего - Поэт.
А потом вдруг случается новое чудо. То, что нужно самому себе - оказывается важным и нужным всем.
Мила Чиж: "Весна в питомнике Салтыково"
***
В грязи
От сапог до шапки.
В питомник пришла весна!
***
Белые, синие, красные,
Желтые плюс синие ленты.
Все туи проданы!
***
Хлопают крылья,
Куропатки летают парами.
Весна совсем близко.
***
700 воронок на 14 сотках.
города зеленеют.
Пусто, но радостно.
***
Бусы и шарики на ветках.
Новый год приходит!
В мае посадим ёлку.
****
Сосну обыкновенную постригли под пинию.
Ветер насвистывает в хвое
По-итальянски.
Павел Великжанин "Хайку созрели"
***
Твердил снеговик,
Что зима будет вечной…
Сел в лужу весной.
***
Ветер с востока
Принес запах сакуры.
Хайку созрели.
***
Птицы расселись
На проводах тут и там.
Кто композитор?
***
Дворник с лопатой.
Машет в ответ ему грач.
Руль мопеду жму.
***
Опять в столовой
Появилась окрошка.
Близится лето.