На территории Украины продолжаются военные действия. Фото: Александр КОЦ

Охота на людей

Представители спецслужб незалежной проводили «среди любителей» платную охоту на жителей Донбасса. Рассказал об этом Александр Бородай, в прошлом лидер ДНР, а ныне зампред комитета по делам СНГ. По его словам, речь шла о «снайперских сафари». В кровавых забавах участвовали те, кто хотел попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации. Такие поездки организовывались в 2015-м и 2016-м годах при содействии СБУ.

Зеленский нагулял аппетит

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо новую инъекцию военной помощи. Оружия и снаряжения на миллиард канадских долларов Киев уже получил или получит вскоре. Следующая порция - на полмиллиарда долларов США дополнительной оборонной поддержки. Показательно, что в это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в ходе благотворительной акции «Встать на защиту Украины» только в Польше было собрано 9,1 миллиарда евро для содействия украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. А, может, если б не помогали Киеву оружием — не было б нужды и на беженцев тратиться?

Джонсон до Киева доведет

Британский премьер Джонсон выразил готовность помочь в восстановлении Киева и окрестностей. Но - после окончания российской военной операции. Это он нашептал шестому главе незалежной во время марш-броска из Польши в украинскую столицу. Заодно обсудили новые санкции против Москвы. А вы, случайно, не российскими замороженными активами помогать самостийной хотите?

ОБСЕ в Донецке буксует

Госкомитет обороны ДНР признал неправомерным деятельность СММ ОБСЕ на территории республики. Ну, а пребывание ее представителей – нежелательным. Все господа из СММ ОБСЕ должны удалиться с Донбасса не позднее 30 апреля. Накануне глава МИДа Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что в ДНР работавшего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ местного жителя задержали за несовместимую с мандатом миссии деятельность.

Британия не справляется

Пришла беда — открывай ворота. Грустит Ричард Харрингтон, министр по делам беженцев: Британия не готова к наплыву граждан незалежной. Темпы развития программы «Дом для Украины», созданной для переселенцев из самостийной, дрянные. По программе, запущенной в марте, на полгода может приютить у себя дома беженца любой подданный Ее Величества.. Приютившим семьям выплатят по 350 фунтов стерлингов в месяц. На участие в программе подали заявки около 200 тысяч англичан. Интересно, а Камбербэтч подавал — он же так хотел кого-то приютить…

Атомщиков вернули домой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об очередном обмене пленными. Среди тех, кто вернулся на родину в обмен на украинских «героев», четыре сотрудника Росатома. Украинская сторона, по словам Москальковой, до сих пор не готова обсуждать с Россией обмен офицерами. И Киев скрывает состояние здоровья оказавшихся в плену российских военнослужащих.

Эксперты восхищены русскими

Ветеран немецких танковых войск Андреас Вебер заявил, что российская армия показала способность использовать относительно малые силы и выполнять боевые задачи не количеством, а качеством. Вебер отметил высокую скорость действий - она превышает натовские нормативы в 5-7 раз. А ветеран польского спецназа Вислав Кадышевич обратил внимание на эффективность российского вооружения, аналогов которому нет в европейских государствах и отметил непредсказуемость действий российской армии.

Шольца опять освистали

Выступавшего канцлера Олафа Шольца на митинге в поддержку Социал-демократической партии Германии в Любеке освистали недовольные граждане. Свистеть начали, как только Шольц заговорил о немедленном выводе российских войск из Украины. В ответ на его слова раздался посвист и неприличные высказывания. После вызова полицейских подкреплений свист стих, войска остались.

Националисты вцепились в иностранцев

Украинские националисты продолжают удерживать 6 362 иностранных гражданина из 13 стран. По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева, «Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции». Хорошо хоть в мариупольском порту бойцы ЛНР и ВС РФ отбили 47 членов экипажа двух иностранных судов, блокированных отморозками — это были граждани Египта. Азербайджана, России и… Украины.

Курские соловьи начеку

В Курской области введен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Причина - риск провокаций. Вот что написал в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт: «В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности. На территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция». Пройдет и патрулирование городов и поселков.

Дезертируют тысячами

Более 2200 хлопцев, пытавшихся сбежать на запад, остановили пограничники с начала спецоперации. Это данные МВД Украины. Кто-то дал деньги мошенникам, чтобы просочиться к соседям. Другие пытались подкупить погранцов, покинуть родину по поддельным документам или вообще проскочить лесами глухими. А погранслужба Молдавии задержала мини ОПГ, которая за деньги вывозила из самостийной мужичков-пацифистов. За свои услуги жулики требовали от 1700 до 5500 «бакинских» за человека с трезубцем. Низко ценят свободу...

В Звонецком отзвонили панихиду

Вооруженные силы одним аккуратным, но сильным ударом, деклассировали штаб националистического батальона «Днепр» . Вот что сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «В населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда прибыло пополнение из иностранных наемников». Скажи, по ком звонят твои колокола?

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