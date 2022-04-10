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Политика10 апреля 2022 16:45

Минобороны: под Киевом готовится очередная провокация

Для съемок в село Раговку свозят из моргов трупы гражданских лиц
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
После демонстрации для глав Евросоюза трупов в Буче Киев получил значительную военную помощь и обещание о вступлении в Евросоюз.

После демонстрации для глав Евросоюза трупов в Буче Киев получил значительную военную помощь и обещание о вступлении в Евросоюз.

Фото: REUTERS

- В населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими. С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции, - поделился на брифинге со СМИ поступившей с Украины информацией руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Фото: Минобороны РФ

Генерал-полковник отметил, что подобные действия и провокации украинских властей "в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права".

О подготовке подобных инсценировок в разных районах Украины ранее уже сообщали СМИ.

По данным Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие эпизоды бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из таких фактов за истекшие сутки:

- В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова.

- В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.

- В город Кремянная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом, якобы российскими военнослужащими, автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов.

- В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР.

- Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР. Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская Федерация, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает комплекс масштабных мероприятий по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также оказанию всесторонней помощи Донецкой, Луганской народным республикам и населению на освобожденных территориях Украины.

- Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

- Украинская сторона из девяти заявленных на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила.

- В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан Российская Федерация открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

- Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Ежедневно каждые 15 мин. на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек, из них – 2 910 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 723 102 человека, из которых 138 063 – ребенка.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 93 334 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 3 185.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 963 человека, в том числе за истекшие сутки – 664.

- Ежедневный анализ обращений граждан Украины на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты Российской Федерации, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, показывает, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России.

- Только за прошедшие сутки поступило еще 982 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 744 605 из 2 126 населенных пунктов Украины. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 338 иностранных граждан из 12 государств.

- Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 г. якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала № 17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна «Азов Конкорд».

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено

793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 12 в Донецкой, Луганской народных республиках

и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 338 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

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