Минобороны: под Киевом готовится очередная провокация

После демонстрации для глав Евросоюза трупов в Буче Киев получил значительную военную помощь и обещание о вступлении в Евросоюз. Фото: REUTERS

- В населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими. С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции, - поделился на брифинге со СМИ поступившей с Украины информацией руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Минобороны РФ

Генерал-полковник отметил, что подобные действия и провокации украинских властей "в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права".

О подготовке подобных инсценировок в разных районах Украины ранее уже сообщали СМИ.

По данным Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие эпизоды бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из таких фактов за истекшие сутки:

- В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова.

- В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.

- В город Кремянная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом, якобы российскими военнослужащими, автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов.

- В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР.

- Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР. Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская Федерация, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает комплекс масштабных мероприятий по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также оказанию всесторонней помощи Донецкой, Луганской народным республикам и населению на освобожденных территориях Украины.

- Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

- Украинская сторона из девяти заявленных на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила.

- В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан Российская Федерация открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

- Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Ежедневно каждые 15 мин. на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек, из них – 2 910 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 723 102 человека, из которых 138 063 – ребенка.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 93 334 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 3 185.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 963 человека, в том числе за истекшие сутки – 664.

- Ежедневный анализ обращений граждан Украины на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты Российской Федерации, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, показывает, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России.

- Только за прошедшие сутки поступило еще 982 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 744 605 из 2 126 населенных пунктов Украины. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 338 иностранных граждан из 12 государств.

- Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 г. якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала № 17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна «Азов Конкорд».

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено

793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 12 в Донецкой, Луганской народных республиках

и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 338 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 10 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для чего Киев устроил кровавые провокации в Буче и Краматорске

Появились новые доказательства причастности Украины к удару "Точкой У" по Краматорску (подробнее)

Начальник госпиталя Смольников организовал эвакуацию 1000 раненых

В ходе эвакуаций из полевого госпиталя не было допущено потерь среди личного состава медицинского отряда и раненых (подробнее)

Минобороны: киевский режим в Ирпене занимается надругательством над телами мирных жителей

Тела умерших горожан вывозят из моргов больниц для съемок в провокационных роликах украинских националистов (подробнее)