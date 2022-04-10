Украинские националисты из Мариуполя превратились в пиратов

Украинских националистов и иностранных наемников в Мариуполе не спешат сбрасывать с сухопутного плацдарма в Азовское море. Фото: REUTERS

Украинских националистов и иностранных наемников в Мариуполе не спешат сбрасывать с сухопутного плацдарма в Азовское море. Топить таких нельзя. Такие не тонут.

Известно, что в Мариуполе кроме иностранных наемников находятся морские пехотинцы и боевые пловцы, что прошли специальную подготовку в 73-ем Морском центре спецопераций (МЦСпО) Вооруженных сил Украины, которые могут попытаться организовать спасательную операцию для иностранных наемников.

Их учили ориентированию в море по сигналам, буксировке пленных под водой, управлению малыми подводными аппаратами, ведению огня из подводного оружия, десантированию боевых пловцов на судна противника.

Попытки выбраться из Мариуполя в Очаков командиры украинских националистов и диверсантов предпринимали уже неоднократные. Киевский режим потерял в спасательных операциях шесть вертолетов, и даже пошел на то, чтобы угнать позапрошлой ночью сухогруз «Апачи» под мальтийским флагом с украинской командой. Только прицельный огонь по судну остановил очередную попытку эвакуации главарей украинских нацбатальонов и иностранных наемников по морю.

В воскресенье стало известно, что украинские диверсанты захватили в порту Мариуполя сразу два иностранных судна: 168-метровый балкер под флагом Мальты TSAREVNA (эксплуатирует болгарская компания Navibulgar) и 105-метровое грузовое судно под флагом Ямайки (менеджер судна числится компания ADRIAMEDITERAN LTD в ливанском Триполи). Они взяли в заложники команды моряков и стали вести минометный огонь.

Похоже, диверсанты рассчитывают на привлечение к освобождению кораблей иностранного спецназа, который поможет им скрыться. Но на это им не стоит рассчитывать: бойцы Донбасса помнят, что именно диверсанты 73-го МЦСпО привлекались Киевом для диверсий и убийств на Донбассе. Годами оттачивали навыки убийцы на российских офицерах в Крыму. Их же готовили вместе с иностранными наемниками для захвата Крыма в этом году.

По воспоминаниям вице-адмирала Петра Святашова (с 1992 по 1997 года - начальник штаба Черноморского флота) в 90-х Крыму были убиты несколько офицеров, которые в 1991-1993 годах отказались принять украинскую присягу. Среди них он назвал капитана первого ранга Андрея Лазебникова, капитана третьего ранга Юрченко, капитана третьего ранга Иванова. Списки «предателей» с угрозами публиковались в украинских СМИ и после отделения Крыма в 2014 году. Говорят, что и убийство заместителя командующего Черноморского флота России капитана первого ранга Андрея Палия, которого убили 19 марта 2022 года в Мариуполе тоже спланированная акция. Он также в 1993 году отказался от украинской присяги и гражданства Украины.

Сегодня у российских моряков, ЛНР и ДНР появилась реальная возможность отомстить этим беспринципным морским разбойникам за гибель своих боевых товарищей.

Можно с уверенностью сказать, что сейчас в Мариуполе отрабатывается слаженность подразделений по рассечению и смещению подразделений украинских националистов и иностранных наемников к берегу моря, где их передвижения и переговоры контролируются кораблями Черноморского флота и высокоточным оружием.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 10 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для чего Киев устроил кровавые провокации в Буче и Краматорске

Появились новые доказательства причастности Украины к удару "Точкой У" по Краматорску (подробнее)

Начальник госпиталя Смольников организовал эвакуацию 1000 раненых

В ходе эвакуаций из полевого госпиталя не было допущено потерь среди личного состава медицинского отряда и раненых (подробнее)

Минобороны: киевский режим в Ирпене занимается надругательством над телами мирных жителей

Тела умерших горожан вывозят из моргов больниц для съемок в провокационных роликах украинских националистов (подробнее)