Минобороны: Василий Верхушкин уничтожил гранатометчика первым выстрелом

Продолжается военная операция на Украине. Фото: REUTERS

В сухих строчках наградных листов по-военному четко изложены факты мужественных поступков рядовых, сержантов и молодых офицеров Минобороны России. Еще вчера это были обычные 20-летние ребята из соседнего двора. Сегодня они - контрактники Министерства обороны, которые выполняют боевую задачу по демилитаризации киевского режима, что 8 лет назад захлестнул волной коричневой чумы миллионы граждан Украины. Российские воины, как спасатели вытаскивают из этой мутной стихии судьбы мирных жителей, бывших военнослужащих и даже военных преступников. Ценой собственного здоровья, а порой и жизни.

ВЫЯВИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Василий Верхушкин

Сержант Василий Верхушкин Фото: Минобороны РФ

«В выполнении специальных задач участвует с начала специальной военной операции.

Командир отделения сержант Василий Верхушкин вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране мест хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы десантно-штурмовой дивизии. Ночью Василий, ведя наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника в количестве 19 националистов, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Используя средства связи, сержант Верхушкин незамедлительно доложил о приближающемся противнике и, открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Оценив угрозу, Василий уничтожил гранатометчика первым выстрелом. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Василием Верхушкиным. В ходе боя сержант Верхушкин получил осколочное ранение от разорвавшейся вблизи него гранаты, но, несмотря на это, мужественно продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления. Благодаря мужеству, героизму и отваге сержанта Василия Верхушкина группе охранения удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили украинских диверсантов, а также не допустить захвата противником боеприпасов».

РАЗМИНИРОВАЛИ 600 КИЛОМЕТРОВ ПУТЕЙ

Старший лейтенант Сайран Жусупов

Старший лейтенант Сайран Жусупов Фото: Минобороны РФ

Сержант Анатолий Кишканов

Сержант Анатолий Кишканов Фото: Минобороны РФ

Рядовой Алексей Непомнящих

Рядовой Алексей Непомнящих Фото: Минобороны РФ

«С момента начала специальной операции инженерно-разведывательная рота в составе командиров инженерно-штурмовых отделений сержанта Анатолия Кишканова и рядового Алексея Непомнящих под командованием старшего лейтенанта Сайрана Жусупова выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск. В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В ходе ведения инженерной направлении одного из населенных пунктов, покинутого украинскими боевиками, группой Сайрана Жусупова было обнаружено и обезврежено более 15 самодельных взрывных устройств националистов и более 7 противотанковых мин, установленных противником. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав инженерно-разведывательной группы под руководством старшего лейтенанта Сайрана Жусупова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. Всего в ходе проведения специальной военной операции при выполнении задач группой Сайрана Жусупова было разведано и разминировано около 600 километров путей".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Военнослужащим вручены Ордена «Мужества» и медали «За отвагу». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

- По поручению Министра обороны России вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!» - обратился замминистра в ходе награждения военнослужащих.

Все поступившие в госпиталь военнослужащие уже прооперированы и получают высокотехнологичную медпомощь и реабилитацию. После выписки военнослужащие смогут воспользоваться медцентрами и санаториями ведомства для полного восстановления.

КСТАТИ

В программах медицинской реабилитации российских военнослужащих используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

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