С родной головы на здоровую

Герой Егора Бероева в «Войне семей» будет обучать молодую подругу премудростям рыбалки. Фото: Канал ТНТ

Мало кто может заподозрить канал ТНТ в пропаганде семейных ценностей: уж слишком любят звезды Comedy Club, Stand Up и других проектов поглумиться над институтом брака. Но, возможно, за стеной из шуток-прибауток мы не разглядели чего-то важного и вот теперь в качестве компенсации получаем сразу две премьеры, в которых ячейки общества являются сюжетообразующими элементами.

Прежде всего это 20-серийная комедия «Семья», которая, как нетрудно догадаться, повествует о многочисленных и очень разных семействах, которые тем не менее связаны друг с другом. Новый проект снят в формате альманаха, который представит зрителям семейные тандемы на любой вкус - от молодых и бездетных пар до возрастных союзов, обремененных не только сыновьями и дочерьми, но и внуками. Своеобразным знаком качества для новой комедии стало участие в ее создании сценариста и режиссера Бориса Хлебникова, из-под пера которого вышли такие заметные сериалы и фильмы, как «Шторм», «Обычная женщина» и «Аритмия».

В «Семье» Елена Валюшкина и Сергей Удовик играют пару с приличным брачным стажем. Фото: Канал ТНТ

Еще одна новинка - второй сезон комедии «Война семей», первую часть которой телезрители увидели два года назад. Напомним, в центре внимания здесь красуются два старинных приятеля Дима (Егор Бероев) и Миша (Александр Робак), которые разругались вдрызг после того, как стало известно о романе первого с дочкой второго. Естественно, друзья превратились во врагов, невольно втянувших в конфликт всех своих близких. В конце первого сезона страсти вроде бы слегка улеглись, но, чтобы публика не заскучала, сценаристы подбросили свежую пикантную подробность: по примеру своего экс-приятеля Миша тоже завел молоденькую любовницу - ею стала подруга его дочери. Разбираться во всей этой санта-барбаре героям предстоит в новых сериях.

А ЧТО ЕЩЕ?

На Первом канале продолжится показ мелодрамы «Никто не узнает» (понедельник - четверг, 22.00), ставшей одной из последних работ актрисы Евгении Брик, которая скончалась в начале февраля. А зрители НТВ увидят очередные серии детектива «Чингачгук» (понедельник - четверг, 20.00), повествующего о провинциальном участковом в исполнении Владимира Епифанцева, который получил диковинное «индейское» прозвище за любовь к романам Фенимора Купера.

ТНТ.

«Война семей». С 11 апреля, понедельник - четверг, 22.00.

«Семья». С 11 апреля,

понедельник - четверг, 20.00.