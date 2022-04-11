Военная спецоперация на Украине 11 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине, сейчас там по-прежнему тяжелая обстановка. Военные Незалежной продолжают обстрелы, в том числе по жилому сектору. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 апреля 2022 года.

Вооруженные силы Украины обстреляли при помощи ракетного комплекса "Точка У" населенный пункт Новоайдар, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе. Позже стало известно, что в результате обстрела в Новоайдаре погибла 21-летняя девушка.

Генеральная прокуратура ДНР сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, устроивших обстрел "Точкой У" по Краматорску. Речь идет о командире 19-й ракетной бригады Ф. Ярошевиче.

Украинские националисты готовят ряд провокаций с массовым уничтожением мирных жителей в ЛНР, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Он отметил, что провокации готовятся официальным Киевом при поддержке ряда западных стран.

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10 апреля:

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