Равшан и Джамшут меняют профессию: Покинут ли Россию миллионы мигрантов из Средней Азии

Мигранты из Средней Азии едут в Россию не только за длинным рублем. Наша страна для них - новая цивилизация, где многие не против пустить корни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«МНЕ В РОССИИ НРАВИТСЯ»

Давление на экономику нашей страны растет, рубль скачет вверх-вниз, международные платежные системы уходят... Грядет ли «великий исход» иностранной рабочей силы из России?

Вроде, аргументы логичны. Но вот он перегиб и парадокс, как пел когда-то Высоцкий: что-то не заметно, чтобы гостей с юга стало меньше - а ведь резкое изменение этнического состава прохожих всегда кидается в глаза. Да и традиционные вотчины мигрантов - доставка продуктов, такси, помощь пожилым - все работает по-прежнему.

Прохожу мимо известного узбекского кафе «Баракат» на Таганке. Как всегда, вечерами, особенно, под выходные, компании довольных жизнью парней и девушек восточной внешности что-то обсуждают, никаких следов уныния и опустения. Вот парочка целуется (могли бы они на улицах Ферганы такое себе позволить?), подходит девушка помоложе и оттаскивает более взрослую соперницу. Все трое смеются, что-то говорят по-узбекски, женщины уходят.

- Две жены не могут тебя поделить? - спрашиваю мужчину.

- Шутите? Это дочь сердится, что мы с женой вышли и ее одну оставили, - доброжелательно отвечает мужчина.

Моего собеседника зовут Эргаш. Занимается квартирным ремонтом.

- Да, после введения санкций заказов стало меньше, - говорит он. - Материалы подорожали, некоторые даже в три раза. Говорят, из-за курса доллара, но он тут при чем - производство же в Подольске, материалы российские. А мы поднять цену не можем - люди не готовы столько платить. Доделываем начатые объекты, а новых пока нет.

Но уезжать Эргаш не собирается.

- Мне в России нравится, - говорит он. - Семье тоже. Дочь 11-й класс заканчивает — куда мне ехать. Пока с ремонтом простой, я в курьеры пошел. В деньгах это меньше тысяч на двадцать, но и 60 тысяч тоже хлеб.

Вот только из-за резко подорожавшей ипотеки надежды на собственное жилье отодвинулись на неопределенный срок. Придется и дальше жить втроем в одной комнате за 18 тысяч в месяц.

ХОТЕЛИ УЛЕТЕТЬ, А ТЕПЕРЬ СДАЮТ БИЛЕТЫ

Впрочем разговоры об отъезде возникли не на пустом месте.

- Когда доллар поднялся до 120 рублей, несколько знакомых решили, что нужно срочно уезжать, - рассказывает строитель Зафар. - Взяли билеты, но не прямо на завтра, а через несколько недель - так дешевле. А потом видят, рубль снова укрепился - они обратно билеты посдавали.

Но некоторых обстоятельства все-таки выталкивают из страны.

- Кто остался без работы, те уезжают, - продолжает Зафар. – Тех, кто на крупных стройках оформился по закону - их в простой отправляют с минимальной оплатой или в отпуск. Они тоже уезжают. Но и то не все, а кто год или два домой не ездил...

У Зафара на фирме дела не очень. Стали задерживать зарплату, к тому же выплачивают не полностью.

- Материалы подорожали, и чтобы заказчику было не слишком дорого, хозяин снизил расценки за нашу работу, - делится собеседник. - Но если уеду - вообще ничего не получу...

На самом деле, есть очень четкий экономический расчет, когда есть смысл уезжать на родину, а когда - остаться в России.

- Я из Таджикистана, и там без проблем найти работу на 150 долларов, - рассказал водитель-дальнобойщик Сумаил. - Если пересчитать в рубли, это 12600. Но надо еще прибавить стоимость аренды. Предприятие у нас в Подмосковье, аренда квартир там недорогая - с человека меньше 10 тысяч в месяц получается, мы втроем с земляками живем в двушке. Вот если зарплата меньше 22-25 тысяч рублей, тогда выгоднее будет уехать.

До санкций Сумаил вытягивал за баранкой 80 тысяч в месяц. Сейчас количество заказов уменьшилось, соответственно и число рейсов упало - в итоге зарплата сократилась тысяч на 15. Неприятно, но не критично. Бывает и хуже. По словам собеседника, у нескольких его знакомых доход понизился до 300 долларов (примерно 25 тысяч рублей) - вот они предпочли уехать.

- Но я даже если 300 буду получать - не уеду! - вдруг пылко заявил Сумаил. - Потому что я поддерживаю политику Путина!

Тут я, честно говоря, немного растерялся от такого заявления в стиле 70-х. Подумал, что, наверное, этот простой и искренний человек опасается, не проверяет ли журналист его благонадежность. Время-то непростое...

- Это хорошо, - говорю ему как можно спокойнее, - но мы про деньги, а не про политику...

- Вот и я про деньги, - неожиданно упорствует дальнобойщик. - Я поддерживаю Путина и верю, что в России все наладится, и с экономикой тоже. Если у меня и упала зарплата, то скоро она снова станет как раньше.

Вот такой урок прагматичного патриотизма от гражданина соседней страны.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Нынешнюю ситуацию на рынке труда не сравнить с той, что два года назад при ковиде.

- Тогда был объявлен локдаун, и моментально начались масштабные сокращения, а потом работодатели с большим трудом восстанавливали численность персонала, - напомнил гендиректор портала поиска работы SuperJob Алексей Захаров. - Сейчас ситуация другая. Большинство компаний только-только восстановили численность. И работодатели - а я общаюсь со многими - в один голос говорят, что будут держать людей до последней возможности. Поэтому мы не видим заметного увеличения числа соискателей на рынке труда - люди держатся за то, что есть. Из-за этого работодателям сложнее подбирать персонал. Если есть какая-то синица в руках, или хотя бы надежда, что если сейчас не заплатили, то завтра-послезавтра заплатят, то все сидят и ждут.

По словам эксперта, ковидная ситуация стала хорошей прививкой для многих работодателей, особенно в среднем и крупном бизнесе. Все помнят: когда прикрыли стройки, рабочие массово переметнулись в курьеры. Чтобы вернуть людей в лоно кирпича и бетона, пришлось значительно увеличивать зарплату, да и это помогло не сразу и не везде.

- Сейчас люди перестали делать резкие движения, - продолжает Захаров. - Даже в компаниях, которые объявили о своем закрытии в России. В IKEA, например, работники не уволены, и надо понимать, что кадры там российские, компания по сути российская — пока неясно, под каким названием, но она снова будет работать. Примерно то же и с Макдональдсом.

Но даже если и будут сокращения, то уволенным мигрантам есть, куда податься, не уезжая из России.

- Весной традиционно число трудовых мигрантов увеличивается примерно на 10% — для работы в сельском хозяйстве, на приусадебных участках, в дачном строительстве, - рассказал kp.ru руководитель Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Это достаточно много. Так что если вдруг начнется сокращение в каких-то отраслях, то будет переток на эти «сезонные» работы. А те, кто традиционно приезжали на них весной, сейчас, скорее всего, не приедут из-за подорожания авиабилетов. Так что если кого-то уволят со стройки или другого производства, то его с радостью ждут сажать картошку.

Это наблюдение подтверждается и данными порталов занятости.

- Последние две недели мы видим традиционный рост вакансий в строительстве в сельском хозяйстве, - отметил Захаров.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЕЖЕНЦЫ ВМЕСТО ТАДЖИКОВ – ЭТО УТОПИЯ

У нынешнего кризиса есть характерная черта - в страну хлынул поток беженцев с Украины. И у некоторых наблюдателей возникает огромное искушение слепить такую благостную панславянскую картинку: мигранты теряют работу и массово уезжают в свои республики, а их места занимают наши соотечественники и украинские братья по крови. Тем самым решаются две задачи: восполняется нехватка рабочей силы, а кроме того, исчезает опасность вымывания русского этноса и национальной культуры и традиций, к чему приводил массовый заезд работников из азиатских государств.

Некоторые работодатели с энтузиазмом поддержали тренд на братскую помощь.

- У меня четыре земляка работали на складе в Наро-Фоминском районе - хозяин их уволил, сказал, что надо беженцев нанимать, - рассказал дальнобойщик Сумаил.

- У нас в Волоколамском районе администрация тоже предлагала предпринимателям брать на работу беженцев, - рассказала владелица эко-отеля Каролина Макеева.

Но смогут ли украинские и российские бригады массово заменить рабочих из Средней Азии - вот в чем вопрос.

- Да, идут разговоры о том, что на трудовом рынке может произойти своеобразное импортозамещение — вместо, как некоторым представляется, уехавших рабочих из Азии придут россияне. Но это утопия, - не скрывает скепсиса предкомитета по строительству «ОПОРЫ России» Дмитрий Костровский. - Во-первых, потому что уехало совсем немного работников — число новых вакансий мало. Во-вторых, для привлечения отечественной рабочей силы нужно повысить зарплаты, а такой возможности у работодателей сейчас нет.

Что касается украинских работников, то на их массовость в ближайшее время рассчитывать не приходится. Численность беженцев оценивается в 616 тысячу человек, в работоспособном возрасте - примерно половина. А численность мигрантов из Средней Азии в десятки раз больше.

- Беженцы пока не оказали заметного влияния на численность соискателей, - отмечает глава портала SuperJob Алексей Захаров. - Большинство из них вряд ли останутся в России, а надеются вернуться к своим домам и работать там, где они жили, где все знакомо и понятно. А вот для мигрантов из Азии Россия гораздо более привлекательна — даже не только как место заработка. Жители азиатских государств приезжают сюда, как в новый мир, в другую, гораздо более развитую цивилизацию, чтобы пустить здесь корни. А украинцы — чтобы укрыться от боевых действий. Когда все закончится, они вернутся к себе.

ВАЖНО

Как мы помогаем украинцам в поиске работы

Российские власти разрешили гражданам ЛНР, ДНР и Украины работать в России без патента (он дает иностранцу право на трудоустройство в РФ). Кроме того, беженцы из ДНР и ЛНР теперь могут получать такое же содействие трудоустройстве, как и россияне. Например, имеют право пройти переобучение в наших структурах занятости населения. Жители других стран такой возможности лишены.

КСТАТИ

Не перевелись переводы

Среди причин для отъезда из России часто называли сложности с переводом денег в родные страны. Но на самом деле, никаких сложностей нет, заверили меня собеседники. Вот какие популярные каналы они назвали.

- Система Paysend (paysend.com). Можно переводить деньги в рублях он-лайн в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Там они зачисляются в национальной валюте. Комиссия 49 руб.

- Банковские карты. Несмотря на уход из России Visa и MasterCard, переводы онлайн в банки СНГ все так же возможны. Комиссия, как правило, 1% от суммы перевода. Можно переводить в рублях, тогда деньги адресату зачислятся в национальной валюте. А можно и в евро — но для этого у получателя должен быть открыт счет в евро. В долларах нельзя.

- Система денежных переводов «Золотая корона» - можно отправить наличными из офиса обслуживания, через интернет с карты российского банка или мобильное приложение.