Марина Александрова раскрыла правду о связи с известным актером

Актриса Марина Александрова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Марина Александрова крайне редко говорит о личном. Знаменитость давно замужем за режиссером Андреем Болтенко, от которого родила двоих детей - сына Андрея и дочь Екатерину. Артиста успешно совмещает семью и работу. Александрова - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис. Светские хроникеры буквально охотятся за красавицей в надежде выведать у нее то, что скрыто от посторонних. В одном из интервью Марина сделала признание.

Два года назад Марина Александрова похоронила очень дорого для себя человека. О нем она по сей день не может говорить без слез. "Когда меня спрашивают, встречала ли я в жизни гения, всегда отвечаю: «Да. Это, конечно, Сергей Михайлович Колтаков. Он был уникальный, с удивительной актерской природой. А его человеческая природа - еще богаче. Мне посчастливилось быть его другом последние шесть лет. А когда он ушел, я потеряла не только друга, но и своего учителя", - рассказала звезда.

С Колтаковым она сблизилась на съемках "Екатерины". А ведь он был человеком, который немногих подпускал к себе. Артист долго и тяжело болел. В последний раз он разговаривал с Александровой в день ее рождения. А через неделю его не стало.

Актер Сергей Михайлович Колтаков скончался в сентябре 2020 г. Фото: kino-teatr.ru

"Я понимала, что это последний наш разговор, и не хотела его отпускать, кричала ему, что он нужен мне: «Я не могу без вас!». А он сказал, как часто говорил раньше: «Ну, ты, мать, держись» и еще очень много важных слов, с которыми я теперь живу…" - сокрушается знаменитость.

Актриса часто ведет с актером, который умер от рака в в 64 года, мысленный диалог. "Бывает так, что я еду в машине и мысленно обращаюсь к нему, понимая, что мне нужно с ним поговорить. Я хочу что-то с ним обсудить, услышать от него совет, одобрение или наоборот, чтобы он меня поругал или что-то подсказал", - цитирую ее 7 Дней.