Военная спецоперация на Украине 16 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Продолжается эвакуация населения из опасных районов, ВС РФ за минувшие сутки удалось эвакуировать в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 человека. Сайт KP.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года.

Российские вооруженные силы установили полный контроль над территорией Херсонской области. По данным военного ведомства за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России было сбито 16 воздушных целей.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что российско-украинские переговоры стали более конструктивными. По его словам, стороны обсуждают будущее соглашение. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать, что страна не станет членом Североатлантического альянса.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что гражданам страны выдали десятки тысяч автоматов, процесс выдачи оружия продолжается, несмотря на слова члена украинской делегации об обсуждении на переговорах с Россией вопроса прекращения огня.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:15 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Законом запрещено оправдывать действия России и представлять происходящее на Украине как внутренний конфликт. За нарушение грозит уголовная ответственность.