Глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем общении поблагодарил добровольцев из различных стран, которые предложили свою помощь.

- Большое количество обращений добровольцев из различных стран. Мы их систематизируем. Республика сама справится с освобождением территории от украинских националистов, - сделал заявление Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики также отметил, что у ДНР на данный момент "есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил России справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной Республики".

С оружием проблем у милиции ДНР тоже нет. Множество военной техники, брошенной украинскими вооруженными формированиями, свозят на базу в Станице Луганской. После ремонта и проверки она встанет на вооружение подразделений Народной милиции Республики.

Среди трофейного оружия много иностранного.

Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники забрали у националистов 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства "Javelin" и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Все захваченные противотанковые комплексы "Javelin" и другое иностранное стрелковое оружие также передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Милиционеры ДНР и ЛНР по поводу американского оружия не комплексуют: обещают все иностранные ракетные комплексы разрядить в сторону украинских националистов.