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Политика15 марта 2022 20:15

Глава ДНР: систематизируем обращение добровольцев

Денис Пушилин поблагодарил граждан других стран, которые предложили свою помощь
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем общении поблагодарил добровольцев из различных стран, которые предложили свою помощь.

- Большое количество обращений добровольцев из различных стран. Мы их систематизируем. Республика сама справится с освобождением территории от украинских националистов, - сделал заявление Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики также отметил, что у ДНР на данный момент "есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил России справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной Республики".

С оружием проблем у милиции ДНР тоже нет. Множество военной техники, брошенной украинскими вооруженными формированиями, свозят на базу в Станице Луганской. После ремонта и проверки она встанет на вооружение подразделений Народной милиции Республики.

Среди трофейного оружия много иностранного.

Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники забрали у националистов 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства "Javelin" и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Все захваченные противотанковые комплексы "Javelin" и другое иностранное стрелковое оружие также передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Милиционеры ДНР и ЛНР по поводу американского оружия не комплексуют: обещают все иностранные ракетные комплексы разрядить в сторону украинских националистов.

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