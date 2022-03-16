Поливающий Россию грязью Андрей Данилко огорошил признанием о Максиме Галкине и Алле Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе разбитной Верки Сердючки, в последнее время активизировался в медийном пространстве. Вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем, тяжелобольной артист то и дело выступает со скандальными заявлениями. На этот раз он сообщил о том, что общался с Максимом Галкиным.

Андрей Данилко огорошил неожиданным признанием. Певец объяснил, почему многие российские артисты уезжают из России в отпуск. В пример он привел юмориста Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву.

"Я разговаривал с Максимом Галкиным. Они планировали отпуск. Тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нет..." - цитирует его news.ru.

Сам Максим периодически выходит на связь с поклонниками. Он находится в хорошем расположении духа, не унывает. Стоит отметить, что в настоящее время он и его жена находятся в израильском городе Кесария, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. Алла и Максим арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

Алла Борисовна так объясняла отъезд из страны: "Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция". 72-летняя артистка успокоила россиян, пообещав скоро вернуться. Примадонна регулярно проходит обследование в одной из местных клиник. Она лечится от диабета.

Ранее Андрей Данилко сделал несколько скандальных заявлений в адрес России. Украинский артист выдал оскорбительный спич, используя матерную лексику. Хамские высказывания звезда эстрады сделал на русском языке. Учинял музыкант и "бандеровскую провокацию", публично исполнив песню, прославляющую Степана Бандеру. Оторопевшие россияне, которые до недавнего времени переживали за тяжелобольную знаменитость, обрушились на исполнителя с критикой - назвали пособником нацистов и подлецом.