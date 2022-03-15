Виктория Боня расторгла помолвку с женихом-иностранцем

Виктория Боня отменила свадьбу с женихом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе этого года Виктория Боня объявила о помолвке: 42-летняя модель похвасталась кольцом с большим бриллиантом, которое ей подарил ее избранник. Имени своего жениха Боня не называла и только упоминала, что он – иностранец. И вот теперь свадьба телеведущей отменилась. В соцсетях Виктория сообщила, что расторгла помолвку.

- Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю, - написала Виктория.

Поклонники в комментариях выражают модели свое сочувствие: «Скоро встретишь свою половинку! Будешь самой счастливой»; «Хорошо, что до брака все выяснила», - пишут они.

В прошлом месяце Виктория опубликовала снимок в обнимку с возлюбленным, правда, мужчина на фото стоял лицом к объективу камеры.

- Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше! – подписала фото Боня, поставив смайлик в виде сердечка.

В прошлом месяце Боня показала своего жениха. Фото: соцсети.

Виктория рассказывала, что знает своего избранника давно. Сначала они встречались, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. Лишь недавно между ними проскочила искра.

- Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу. Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию, - говорила Боня.

То, что между ней и ее женихом не все ладно, подписчики заподозрили, когда Виктория спросила у них: а не воссоединиться ли ей с бывшим мужем Алексом Смерфитом? Модель опубликовала видеоролик, в котором подруга Вики уговаривает ее снова сойтись с Алексом, от которого Боня родила единственную дочь, 9-летнюю Анджелину. Подружки сидели за столиком кафе в Монте-Карло и весело болтали.

- Эллина настаивает уже не одну неделю, что я должна снова сойтись с Алексом, отцом Анджелины, - со смехом сообщила телеведущая.

Ее подруга уверена, что Виктория и Алекс — «самая красивая пара на Лазурном берегу». По словам Эллины, Алекс изменился и повзрослел, он постоянно заботится о Виктории, даже подарил ей машину. К тому же у них уже есть общий ребенок, осталось лишь родить второго, и все будет прекрасно.

С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Фото: соцсети.

С наследником ирландского миллиардера Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году, оставшись в хороших отношениях. Позже Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом.