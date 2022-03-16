Певица Жасмин уехала из России в Израиль: «Помолюсь за всех нас на Святой Земле»

Певица Жасмин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Жасмин, как и многие звезды в эти дни, улетела из России за границу. Артистка с семьей отдыхает в Израиле. После отъезда в соцсетях на нее обрушилась лавина вопросов и домыслов, так что Жасмин пришлось все объяснить и сделать заявление. Она обратилась к поклонникам и попросила не искать в ее отъезде какого-то скрытого смысла. Исполнительница сообщила, что сейчас у ее детей школьные каникулы, и они отправились навестить родственников.

- Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь, - пообещала певица. - В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла.

Жасмин родилась и выросла в Дербенте. В своем посте певица написала, что искренне любит Россию и не собирается никуда уезжать.

- Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали, как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас, - рассказала артистка.

Артистка вместе с дочкой Маргаритой и сыном Мироном гостит в Израиле. Фото: соцсети.

Напомним, Жасмин (настоящее имя певицы – Сара Семендуева) замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором. В браке с ним артистка родила дочь Маргариту (ей 10 лет) и сына Мирона (ему 5 лет). От первого брака с бывшим владельцем ресторана «Эльдорадо» Вячеславом Семендуевым у нее есть сын Михаил. Сейчас молодой человек учится в МГИМО на факультете международных отношений. К слову, дочь звезды Маргарита долгое время не знала, что у ее старшего брата другой отец. Лишь недавно Жасмин раскрыла ей семейный секрет.

- Я открыла Маргарите семейную тайну, что ее папа — не родной для Миши отец. Она была в шоке, не понимала, как такое может быть. Мне пришлось пояснить дочке, что я была замужем, но отношения не сложились. И только тогда она эту новость как-то приняла, - рассказывала певица.