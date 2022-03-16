Получала по 150 тысяч евро за концерт, налоги не платила: Почему Лобода сбежала из Украины на Мальту

Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода несколько лет назад купила дом в Европе. Какую именно страну она выбрала своей новой родиной, украинская поп-дива не раскрывала. Только сейчас стало известно, что Светлана получила гражданство Мальты. Партнер агентства «Ру-концерт», концертный директор Кирилл Чибисов уверен: Светлана променяла Незалежную на европейское государство по чисто экономическим соображениям. В последние годы Лобода отлично зарабатывала в России и не хотела платить в своей стране налоги с гонораров. Поэтому артистка требовала оплату за выступления только в евро и исключительно «в конверте». За каждый корпоратив Светлана брала по 150 тысяч евро.

- На Украине всегда смотрели на ее заработки в России косо, - рассказал Чибисов порталу Woman.ru. - Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро.

Скорее всего, Светлана получила гражданство Мальты в обмен на инвестиции, «купив» себе европейский паспорт. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро) и вложить еще как минимум 600 тысяч евро в экономику страны. Кроме того, необходимо сделать благотворительное пожертвование – от 10 тысяч евро. Подать на гражданство Мальты можно через три года. А если вложить в экономику страны не 600, а 750 тысяч евро – то и через год.

- Эти деньги у нее, конечно же, были. За каждый концерт в России она брала по 150 тысяч евро. Причем исключительно в конверте! Люди обращаются к ее директору, слышат, что деньги только наличными. Никаких договоров или расписок. Начинают возмущаться, ведь какие гарантии? Но либо так, либо через концертное агентство. А это уже на 10% дороже. Но для многих важно провести деньги по счетам, а организаторы потом уже ищут способы, как отдать певице гонорар наличными деньгами, - поделился Чибисов тонкостями шоу-бизнеса.

В последние годы Лобода отлично зарабатывала в России и не хотела платить в своей стране налоги с заработанных гонораров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За месяц Лобода давала в среднем 15 частных выступлений, так что деньги она зарабатывала немалые.

- По частным ивентам вывозились десятки миллионов евро ежемесячно. За них же нужно было бы платить налоги на Украине. Так что европейское гражданство она получила чисто по экономическим соображениям, - уверен Чибисов. - Почему всегда наши звезды летают на отдых на частном самолете? Потому что везут в сумках Louis Vuitton миллионы долларов налом. Чтобы задепозироваться в европейских банках.

Кирилл считает, что Лобода не слишком-то искренне переживает за покинутую ею родину.

- Она же могла сказать, что пустит все деньги, привезенные из России, на благотворительность. Но нет, проще плакать, - отметил промоутер.

Ранее Лобода рассказывала, что примерно три года назад перевезла в Европу свою семью – маму и двух дочерей.

- Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим «спасибо», потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, –говорила певица.