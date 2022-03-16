Патриоты тратят много: На фоне рекордного роста цен Байден намерен дать миллиард Украине

Цены, растущие вверх не только на бензин, но и на все основные товары, шокируют всех Фото: REUTERS

Чем обычно наполнен эфир местных утренних теле- и радишоу: новости, ситуация на дорогах, прогноз погоды на ближайшие часы, ну и, пожалуй, гороскоп.

В США теперь мало кого интересует, что день грядущий подготовил для Водолеев и Дев, а пробки рассосались по причине дороговизны бензина.

Цены, растущие вверх не только на бензин, но и на все основные товары, шокируют всех – от мала до велика.

Почувствовав не только новые запросы аудитории, но и всевозрастающие траты из собственного кармана, продюсеры мгновенно перестроились и включили в программы новые рубрики. Теперь ежечасно ведущие сообщают о том, где можно подешевле заправить автомобиль, и в какой торговой сети макаронные изделия продаются пока еще по невысокой цене.

Если есть такая возможность, люди звонят в прямой эфир и жалуются – в цене поднялись овощи или (и это самый последний «тренд») – вдруг стали кусаться цены на корм для домашних животных, а некоторые его сорта вообще исчезли с магазинных полок.

Байден устало повторяет: «Во всем виновата Россия и дорожающая нефть». Но мало кто ему верит, ведь рост цен начался задолго до 8 марта, когда США ввели эмбарго на покупку российской нефти для собственных нужд в качестве ответной меры на начатую Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

- Объяснение роста цен словами «это из-за Путина» эквивалентно объяснению «из-за того, что мама умерла». – пишет для Fox News журналист Дэвид Маркус. – Американцы понимают, что отказ от российской нефти привел к определенному росту цен на бензин. Но большинство из них прекрасно помнит, что цены стали расти задолго до этого… Байден драпирует свой собственный провал украинским флагом… И теперь его главная цель заключается в том, чтобы изобразить тех, кто ставит под сомнение его катастрофическую политику, недостаточными патриотами.

И видимо для того, чтобы уровень патриотизма в рядах простых американцев поднять до максимально возможного уровня, Белый дом попросил популярных тиктокеров винить во всех бедах (и в росте цен на бензин, в частности) Россию. Для этого три десятка рейтинговых блогеров собрали и провели с ними беседу, в ходе которой подобного рода настойчивые рекомендации и были озвучены.

Столь неожиданная просьба кое-кому из молодых людей не понравилась, информация о встрече утекла в СМИ. Но некоторые из тиктокеров, годами забавлявшие своих подписчиков голыми телесами и обзорами косметических средств, вдруг переключились на серьезные темы. Так, никогда ранее не интересовавшаяся политикой блогер-миллионщик Элли Цайлер уже удивила всех своими рассуждениями о том, почему в США дорожает бензин.

Надо полагать, совсем скоро Цайлер доходчиво расскажет своей аудитории о том – как патриотично поступил Байден, решивший потратить целый миллиард долларов из казны государства на предоставлении Украине военной помощи. Пока же об этих планах шепчутся удрученные президентским размахом чиновники его администрации, слившие шефа журналистам WSJ.