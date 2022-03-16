Вопреки пересудам: Принцесса Шарлен вернулась в Монако

Шарлен покинула Монако в мае прошлого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга правящего князя Монако Альбера II, принцесса Шарлен вернулась в княжество после нескольких месяцев лечения в швейцарской клинике.

В ноябре 2021 года 44-летнюю принцессу госпитализировали в швейцарскую клинику с сильным эмоциональным и физическим переутомлением.

Согласно официальному заявлению дворца, опубликованному в конце прошлого года, на фоне обострившихся проблем со здоровьем у королевской особы также резко ухудшилось зрение.

Шарлен покинула Монако в мае прошлого года. Она отправилась в ЮАР, где живут ее родители, но поездка растянулась с запланированных десяти дней на полгода.

Якобы принцесса в Африке заболела, и врачи запретили ей перелеты. Плюс на тот момент еще действовали строгие коронавирусные ограничения, и границы были закрыты даже для царствующих особ.

Но почему-то все были уверены, что Шарлен просто сбежала от мужа и якобы даже выражала твердое намерение никогда больше не возвращаться в Европу.

Но в конце прошлого года она прилетела во Францию, откуда ее перевезли в швейцарскую клинику.

Теперь Шарлен дома. И чтобы способствовать полному выздоровлению сиятельной особы, обещающей в скором времени вернуться к исполнению своих обязанностей, пресс-служба княжеского дворца распространила заявлением, из текста которого следует, что «принцесса просит уважать ее право на личную жизнь и не докучать ей расспросами и пересудами».