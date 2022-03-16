Вали домой, «Света»: Владелице нью-йоркского ресторана русской кухни угрожают

Заведение пользуется огромным успехом

Владелица нью-йоркского ресторана «Света» в манхэттенском квартале Вест-Виллидж вынуждена регулярно жаловаться в полицию.

Каждый день женщина получает в свой адрес десятки угроз и оскорблений.

Журналистам 64-летняя Светлана Савчиц рассказала, что иммигрировала в США из Украины в 1993 году и никогда не ожидала, что встретит в Новом свете столько ненависти.

Заведение пользуется огромным успехом. Но на адрес электронной почты «Светы» и мобильные телефон Светланы ежедневно приходят десятки угроз. Русофобы требуют даже, чтобы хозяйка «свалила из Америки».

Савчиц решила сменить «национальность» ресторана, называя теперь его заведением с блюдами восточно-европейской кухни.

Аналогичные проблемы испытывают практически все владельцы «русских» точек нью-йоркского общепита.

- Люди пинают ногами двери в наш ресторан, - жалуется владелица знаменитого «Русского самовара» Влада фон Шац. – Звонят нам по телефону и называют нацистами.

Мария Долинская владеет рестораном русской кухне «Царевна», также расположенного на Манхэттене. Каждый день ей поступают звонки с требованием ответить – на чьей стороне она – Украины или России?

- Я – русская. – говорит Долинская. - А мой муж – наполовину американец, наполовину китаец.

Достается и Рафаэлю Ньето, хозяину пельменной Yeah!. Его атакуют Интернет-тролли, оставляющие в Интерет-путеводителях комментарии по типу «Русские пельмени следуют за русскими военными кораблями».

- Грустно, что люди пишут, даже не попробовав наших пельменей. – говорит Ньето.

Но далеко не все в Нью-Йорке бойкотируют «русские» рестораны. Владелец дома, в котором расположен ресторан «Света», отпраздновал там несколько дней назад день рождения своей дочери.