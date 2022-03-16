Шерше ля фам: Ведущего кандидата на пост президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно опросам, Земмур занимает третье место в рейтинге симпатий французов Фото: REUTERS

Похоже, что рост популярности лидера партии «Реконкиста», кандидата на пост президента Франции, ультраправого журналиста еврейского происхождения Эрика Земмура кого-то сильно беспокоит.

Поэтому в старом окружении политика срочно нашлись женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Так, семь женщин выдвинули против него свои обвинения, и только что к ним присоединилась восьмая. Причем совсем не факт, что именно она станет «контрольным выстрелом» – до выборов еще время есть, наверняка могут появиться и другие женщины, которые вдруг что-нибудь вспомнят.

Известно, что обвинения в адрес 63-летнего журналиста и политика охватывают период последних 23 лет, а одна из самых «свежих» жертв заявила, что Земмур приставал к ней в лифте в 2015 году.

Сам кандидат в президенты Франции любые обвинения в свой адрес отметает и заявляет, что не собирается выносить свою личную жизнь на публичное обсуждение.

Согласно опросам, Земмур занимает третье место в рейтинге симпатий французов – на сегодняшний день за него готовы отдать голоса примерно 12% избирателей. На втором месте - лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 18% голосов, на первом же – действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, поддержать которого планируют около 30% граждан.

Примечательно, что оба ближайших оппонента Макрона однозначно высказываются за налаживание диалога с Россией. В свое время Ле Пен признала законными результаты референдума о статусе Крыма, а Земмур, с присущей ему прямотой, в январе этого года заявил, что если бы он был президентом Франции, то речи о санкциях против России просто не было бы.