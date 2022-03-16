США признались в попытках манипулировать мнением россиян

В Госдепе заявили, что вся информация, вбрасываемая в российское медиаполе, основана на реальных фактах Фото: Дмитрий СТЕШИН

По заявлению официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, его ведомство, а также американское правительство и союзники Вашингтона активно работают над тем, чтобы донести до россиян желаемую ими информацию, в первую очередь – о происходящих на Украине событиях.

Прайс посетовал на закрытость «российской экосистемы» и рассказал о координации усилий по формированию нужного общественного мнения.

Конечно же, в Госдепе заявили, что вся информация, вбрасываемая в российское медиаполе, основана на реальных фактах.

– Мы предприняли скоординированные усилия, используя доступные нам средства, чтобы сделать всё возможное для поступления основанной на фактах, правдивой информации в довольно закрытую российскую экосистему. Мы делали это, используя ряд тактик, – заявил Прайс.

По словам представителя Госдепа, к подобным тактикам относятся выступления должностных лиц в различных средствах массовой информации, а также использование Telegram-каналов для донесения до аудитории нужной информации.

Официальные лица России неоднократно обращали внимание на однобокое и заангажированное освещение западными СМИ событий, происходящих в Донбассе и на Украине. В частности, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что подконтрольные Вашингтону средства массовой информации буквально проигнорировали недавний удар ВСУ по Донецку тактическим ракетным комплексом «Точка-У», в результате которого погибли не менее 20 мирных жителей.

С другой стороны, признание Госдепа своего участия в информационной войне лишь дополнительное подтверждение давно известных фактов.