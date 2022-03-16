На Европу надвигаются «кровавые» дожди

Bсему виной пыльные бури в Сахаре и перемещение больших воздушных масс Фото: REUTERS

Специалисты предупреждают, что в самое ближайшее время жители Западной Европы станут свидетелями достаточно редкого явления: дождь будет иметь «кровавый» оттенок.

Вместе с тем, несмотря на довольно зловещий вид, никакой опасности для людей такие осадки не представляют.

На самом деле всему виной пыльные бури в Сахаре и перемещение больших воздушных масс – именно мельчайшие частички песка из самой большой жаркой пустыни мира окрашивают небесную влагу в красноватый цвет.

Также «кровавый» оттенок приобретет и пыль на улицах, зданиях, поверхностях автомобилей. Однако заметно это станет именно при выпадении осадков.

– Помимо ухудшения качества воздуха и мутности неба, частицы пыли в воздухе приносят ярко окрашенные сумеречные явления, окрашенные в оранжевый и красный цвета, – рассказала чешскому изданию Novinky метеоролог Дагмар Хонсова.

Современные метеорологи, вооруженные наукой, призывают людей не волноваться и даже полюбоваться необычным явлением.

А вот древние кельты считали, что красные дожди не сулят миру ничего хорошего – войны, гибель многих людей и голод – вот то, что, по их мнению, могло заставить небо заплакать кровавыми слезами.