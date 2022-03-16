Геннадий Зюганов: Это США нам мстят за признание и защиту ДНР и ЛНР

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Под новые санкции Японии попали: Зюганов, Калашников, Кашин, Афонин, Коломойцев и Бессонов. То есть все политбюро ЦК КПРФ. Товарищ генеральный секретарь, как бы вы это прокомментировали?

- Это решение приняли американцы, они вообще решили объявить нам войну. И продолжают душить все живое, совестливое и народное.

- А введенные санкции предполагают «заморозку финансовых активов граждан на территории Японии, в случае, если такие имеются, а также запрет на совершение денежных переводов».

- Для меня тут ничего нового нет. Потому что главные антикоммунисты на планете сегодня – это американцы. Вот они и нагибают всех, кто им подчиняется. (В данном случае это Япония.)

Сегодня и Европа оказалась несубъектна. Она была оккупирована американцами и это продолжается и сегодня. Даже такая сильная и мощная страна, как Германия, вынуждена плясать под их дудку.

Это касается и Японии. Окинава – это сплошная военная база США. Японцам ничего не остается делать, как повторять те же решения, которые приняли американцы, спустя несколько дней.

Поэтому, я рассматриваю санкции как награду, как своего рода высокую оценку нашей народно-политической деятельности.

Таким-то, ничего нового нет. И надо на это смотреть спокойно.

- Обычно же - Зюганова одного, а почему на этот раз Япония подвергла санкциям и все ваше окружение?

- А потому что там перечислен состав, кроме Крашенинникова, те, кто официально подписали обращение в Госдуму о признании Донецкой и Луганской народных республик. Это подлинные народные республики. Они первые на постсоветском пространстве восстали против нацизма и фашизма. Они показали невиданную стойкость. Они восемь лет сражались, защищались. Я вместе с Кобзоном создал широкое движение «Дети России – детям Донбасса». И мы приняли здесь, в Подмосковье, десять тысяч детей. Лечили, учили...

- Да, мы про это писали.

- И 93 конвоя отправили на Донбасс.

- Счетов нет у вас в Японии, да же?

- Ну, какие счета? Что ты, ошалел?

- Извините. И еще, почему-то Зюганов и ваши друзья в компанию с Вексельбергом и Ковальчуками попали.

- Это ты спрашивай у них. Если бы все наши, в том числе и владельцы крупных состояний, давно бы выступили против нацизма, бандеровщины и фашизма, платили бы нормальный подоходный налог и все делали для развития собственного производства, предприятий, организаций, если бы вкладывали свои капиталы не в оффшоры, а в развитие нашего образования, науки и культуры, - я думаю, санкций вообще бы не было.

Американцы же нас объявили врагом номер один, вместе с Китаем и его компартией.

Для меня ничего удивительного.

Мы сейчас вот сделали заявление, что уходим из Европарламента, ПАСЕ – Парламентской ассамблеи. Я там проработал много лет. Считал, что идея де Голля, что Европа от Атлантики до Тихого океана, от Лиссабона до Владивостока – идея очень продуктивная. Потому что, если мы складываем потенциалы России и Европы, мы становимся абсолютно конкурентоспособны в мире. Тогда мост, который выстраивается между Европой и Азией, проходит через нашу страну. Он может быть исключительно эффективным для всех – и экономики Китая, и нашей страны, и Европы.

Я выступал в Совете Европы с этой идеей. Кстати, они дружно аплодировали.

Но американцы их нагнули. Развязали этот конфликт на Украине. Напичкали оружием, всякими биоснарядами. Так они выстраивают свою будущую войну против Китая.

Нам надо сейчас быть умными, дружными и энергичными.

- Понял, согласен.

- Давай. Пока...