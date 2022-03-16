В «Танковом биатлоне» появился «украинский элемент»

Танкисты ЮВО на Кубани и Ставрополье приступили к интенсивным тренировкам в рамках подготовки к «Танковому биатлону»

Пока на территории Украины проходит специальная операция, в которой участвуют подразделения нашей армии, в воинских частях по всей России началась активная боевая учеба и подготовка к ежегодным Армейским международным играм «АрМИ -2022».

Танковые подразделения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае и на Кубани, приступили к интенсивным тренировкам на танках Т-72Б3 в рамках подготовки к конкурсу «Танковый биатлон» «АрМИ -2022».

- Механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности – с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений, - сообщили kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

При этом в «Танковом биатлоне» появился новый элемент: теперь экипажи также выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Напомним, 8 марта в Минобороны России рассказали о трех российских танкистах, которые проявили смекалку на поле боя. Экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов в бою с украинскими силовиками удалось отбить атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск.

«Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась. Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и боевую технику и материальные запасы бригады», - говорится в наградном листе.

Отметим, что российские военнослужащие показывают во время специальной операции по денацификации Украины абсолютную уверенность в своих действиях и победе. И это не случайно. Танкисты несколько лет оттачивали свое боевое мастерство на соревнованиях «Армейские международные игры» и «Танковом биатлоне», а снайперы не раз побеждали в конкурсе «Снайперском рубеж». Сегодня этот опыт помогает демонстрировать нашим военным свое мастерство и мужество, что обрекает врага на неминуемое поражение.

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны опубликовало видеокадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец". Высокоточные ракеты комплекса попали точно по укреплениям и бронированной технике ВСУ. За один полет "Иноходец" уничтожил парк, где находились танки, бронированная и автомобильная техника украинских силовиков.

Также в Минобороны продемонстрировали работу операторов беспилотного летательного аппарата, которые умело корректировали огонь артиллерии по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ в Черниговской области. Подразделением артиллерии точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и около 20 единиц вооружения и военной техники.

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