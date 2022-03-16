Минобороны России: на всем протяжении фронта идут ожесточенные бои

Подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку, и зацепились за Верхнеторецкое
Фото: REUTERS
Подразделения российских войск продолжают лишать украинских националистов сил и средств для ведения боевых действий.
- За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата, - заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
При поддержке с воздуха группировка войск Луганской Народной Республики, продолжает успешные наступательные действия. Сейчас она ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. В это время подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку, и зацепились за Верхнеторецкое, где сейчас и ведут ожесточенный бой с украинскими националистами.
Зеленский сегодня в Telegram выдал, что «нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины. Встречи продолжаются, и, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично».
Вот и отлично, чем глубже заходит «российский корабль», тем больше «места для компромиссов» у Зеленского. Это хороший знак: глядишь, когда на Украине пройдет полная денацификация, у Зеленского появится возможность говорить от себя и за свой народ, а не за тех безродных националистов, что у него сейчас стоят за спиной.
БОЕВАЯ СВОДКА
За минувшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.
С начала проведения специальной военной операции уничтожено:
111 - украинских самолетов.
68 - вертолетов.
160 - беспилотных летательных аппаратов.
159 - зенитных ракетных комплексов.
1353 - танка и других боевых бронированных машин.
129 - реактивных систем залпового огня.
493 - орудия полевой артиллерии и миномета.
1096 - единиц специальной военной автомобильной техники.
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