СК России: обстрелы Донбасса участились

От мин и артиллерийских снарядов украинских военнослужащих страдают мирные граждане и дети. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственным комитетом России возбуждено еще 2 уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках.

Следствием установлено, что с 13 по 15 марта 2022 года украинские националисты провели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы 14 городов и поселков на Донбассе.

В Петровском районе Донецка повреждены хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, следствием обстрела шахты им. Скочинского стало отключение вентиляционного ствола, в результате чего 80 горняков остались под землей.

В Горловке и Макеевке от попаданий и разрыва снарядов повреждены жилые дома.

В Докучаевске и Еленовке пострадали хозяйственные постройки и жилые дома, а также дома в садовых товариществах "Звездочка" и "Звезда". Кроме того, два мирных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения.

- От попадания и разрыва снарядов в городе Первомайск и Калиново разрушены и повреждены помещение магазина "Свитанок", хозяйственные постройки и жилые дома, а также высоковольтная линия, в результате чего более 7 тысяч абонентов остались без электроснабжения, а два мирных жителя, не участвующих в конфликте, получили ранения. В поселке Золотое-5 повреждены хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, разрушения получило здание детского сада "Аленький цветочек". В городах Стаханов и Ирмино в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, - перечислила последствия преступных приказов киевских властей официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Ясиноватой в результате обстрелов погиб мирный житель, повреждены здания общеобразовательной школы в поселке Красный Партизан, железнодорожного вокзала, ПТО и мастерских станции "Ясиноватая", электропоезд, остановка общественного транспорта, хозяйственные постройки и жилые дома.

В СК России также заявили, что в результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей Волновахи и двое в Мариуполе. В Новоазовском районе пострадала восьмилетняя девочка.

Следователи продолжают работу по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и националистических батальонов военных преступлений в отношении мирных граждан с целью установления конкретных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

В ЭТО ВРЕМЯ

СК России возбудил уголовное дело по факту осквернения в марте 2022 года (злоумышленники испачкали краской) объекты военно-мемориального комплекса "Славин" в Словакии.

Памятник увековечивает память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны. Указанный комплекс в г. Братиславе Словацкой Республики расположен на месте захоронения 6 845 советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Следствием реализуются все предоставленные полномочия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению.

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