Михаил Дегтярев: «Первостепенного внимания требуют все объекты»

По словам главы региона, «замораживать» стройплощадки недопустимо. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе очередного заседания оперативного антикризисного штаба особое внимание было уделено развитию строительной отрасли, состоянию объектов капитального строя и образованию цен в условиях поступающих пакетов санкций. Председатель штаба - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - оценил непростое положение, но настоял, что работы по всем направлениям должны быть продолжены.

- Одна из задач – обеспечить загрузку отрасли, не дать «заморозить» стройплощадки. И прежде всего - социально значимые. Сейчас много неопределенностей. Первостепенного внимания требуют все без исключения объекты, - подчеркнул глава региона.

В 2022 году из федерального бюджета на стройки было выделено 9,7 миллиарда рублей при общем объеме финансирования в 17,9 миллиарда рублей. Этих средств должно хватить на создание 46 объектов, ввод в эксплуатацию которых планируют завершить до конца года. На данный момент в активной стадии строительства находятся 25 объектов. Глава регион подчеркнул, что сейчас важна не только степень готовности проекта, но и его национальная значимость.

- В условиях санкций нужно перегруппировать силы и средства, сконцентрировать ресурсы. Однако приоритизация должна быть не только по степени готовности. Реализация национальных проектов – вот наш приоритет, – пояснил Дегтярев.

На 2022 год список ключевых объектов следующий: третий и четвертый этапы регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре, второй и третий этапы инженерной защиты города Юности, дамба в Южном округе краевой столицы, школы в Найхине и Мичуринском, стадион в Ванино, четвертый этап городской набережной и поликлиника в микрорайоне «Прибрежный».

Имеющиеся на данный момент запасы по сырью и комплектующим позволяют держать на должном уровне загрузку строителей и сопутствующих предприятий отрасли. Однако через один-два месяца вопросы стабильности поставок запчастей, добавок и прочей номенклатуры потребуют принятия серьезных решений.

В качестве спасителя ситуации Минпромторгом России была предложена биржа импортозамещения. Это основанный на базе Государственной информационной системы промышленности сервис, с помощью которого осуществляется закупка импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, произведенных в стране. Именно минпромторг края, совместно с министерством экономики, в итоге были назначены ответственными за оперативное и продуктивное использование этого ресурса.

- Наступило время необходимой масштабной перестройки систем, каналов и источников поставок. В рамках ГИС «Промышленность» открыт модуль «Биржи поставщиков». Необходимо завершить формирование региональной номенклатуры по позициям критического импорта и погрузить эту номенклатуру в систему. Ответственные – минэкономики и минпромторг края, - отметил глава региона.

Что касается российско-китайских отношений, Михаил Дегтярев сообщил об уже направленном в Минтранс обращении по вопросу возобновления деятельности пункта «Покровка – Жаохэ», подчеркнув, что бесперебойная работа пунктов пропуска является одним из важнейших факторов плодотворных отношений между странами.