События развиваются так стремительно, что танки и стрелковое оружие стремительно отступающие украинские силовики даже не успевают вывести из строя

Минобороны России продолжает передавать народной милиции Донбасса захваченную украинскую военную технику и вооружение западных стран.

С передовой поступает все больше и больше трофеев на ремонтную базу, что открыли в станице Луганской. После ремонта и проверки вся боевая техника и встанет на вооружение подразделений Народной милиции Республики.

События развиваются так стремительно, что танки и стрелковое оружие стремительно отступающие украинские силовики даже не успевают вывести из строя.

- Для освоения американских и британских противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем будет использована для освобождения и защиты территории Народных Республик.

Милиционеры ДНР и ЛНР по поводу американского оружия не комплексуют: обещают все иностранные ракетные комплексы разрядить в сторону украинских националистов.

В военных специалистах и ополченцах Донбасс дефицита также не испытывает. Вчера глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем общении даже поблагодарил добровольцев из различных стран, которые предложили свою помощь.

Глава Донецкой Народной Республики также отметил, что "большое число обращений добровольцев систематизируется", но у ДНР на данный момент "есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил России справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной Республики".

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