В аптеках перебои с лекарствами от тревожности и депрессии: врач-психиатр рассказал, что делать

Потребность в антидепрессантах у современных людей очень высока Фото: Алексей ФОКИН

Вслед за пандемией ковида, которая, хоть и ослабла, но еще не закончилась, нас накрыла санкционная изоляция. По ТВ и в интернет-каналах нескончаемый поток тревожных новостей. Не мудрено, что спрос на успокоительные лекарства резко вырос.

- Потребность в антидепрессантах у современных людей очень высока, - говорит врач-психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап. - Несмотря на стереотипные и не имеющие научного обоснования демонизированные представления об антидепрессантах, препараты последнего поколения способны не только лечить депрессию и тревожные расстройства. Но и серьезно улучшать состояние пациентов при ряде других заболеваний, включая болезни внутренних органов. И в целом продлевать жизнь, сокращая количество преждевременных смертей, причем отнюдь не только суицидов.

В США антидепрессанты наряду с болеутоляющими и антибиотиками входят в тройку препаратов, которые наиболее часто продаются по назначению врача. У нас антидепрессанты пока применяются не так широко, но заметна похожая тенденция, рассказывает эксперт. После начала пандемии произошел всплеск самых распространенных психических расстройств - депрессии, тревоги и нарушения сна. Соответственно, еще больше подскочил спрос и на антидепрессанты.

Что касается реакции на последние политические события, то научных, выверенных данных по ухудшению психического состояния наших сограждан пока нет.

- Я могу говорить о своих личных наблюдениях как психиатра, - уточняет Юрий Павлович. - Очень многие мои пациенты в панике. У кого-то усилилась тревога, у кого-то усугубилась депрессия. Также немало людей, у которых такое состояние возникло впервые. В состоянии стресса находятся многие мои коллеги, друзья и знакомые.

Врач-психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап

Чрезмерные, длительные переживания чреваты развитием острой стрессовой реакции (ОСР), предупреждает врач.

- Острая стрессовая реакция опасна тем, что может перейти в посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В отличие от обычных, простых тревожных расстройств – например, панического расстройства – и депрессии оно, к сожалению, слабо поддается лечению, потому что у людей с ПТСР возникают необратимые структурные изменения мозга.

Поэтому при ОСР нужно обращаться за медицинской или хотя бы психологической помощью. И в этом случае в качестве лекарств первой линии назначаются не антидепрессанты (они не способны действовать быстро, их эффекты развиваются постепенно), а противотревожные препараты либо антипсихотики (нейролептики). Кроме того, в первые дни приема антидепрессанты могут даже усиливать тревогу и ухудшать сон. Поэтому в остром стрессе эти лекарства нежелательны или должны применяться с большой осторожностью и в сочетании с препаратами, снижающими тревогу.

БУДЬ В КУРСЕ

Четыре главных признака того, что вам нужна помощь

- Постоянная сильная тревога, с которой вы не можете справиться.

- Панические атаки.

- Стойкое снижение настроения.

- Вы обращались к психотерапевту, но не чувствуете эффекта.

МОЕГО ЛЕКАРСТВА НЕТ В АПТЕКЕ - КАК БЫТЬ

Сейчас у нас сошлись несколько обстоятельств. С одной стороны, объективно вырос спрос на антидепрессанты. С другой - люди пытаются закупить препараты впрок, опасаясь перебоев с поставками из-за санкций или резкого роста цен. С третьей, у поставщиков и продавцов возникли сложности - изменились пути доставки, приходится улаживать финансовые вопросы из-за колебаний курсов валют. Словом, отсутствие необходимого антидепрессанта в аптеке, судя по сообщениям врачей и многих пациентов - не редкость. Эксперты заверяют, что скоро ситуация исправится, но… Что делать сейчас? Мы попросили профессора-психиатра Юрия Сиволапа прокомментировать самые частые ситуации из жизни.

1. Человеку назначен антидепрессант, но в аптеках его на данный момент нет. Можно ли временно перейти на другие препараты этого класса?

- Да, это возможно. Подобрать наиболее подходящий препарат для замены должен врач. Он же подскажет схему перехода на новое лекарство. Чаще всего рекомендуется постепенно уменьшить дозировку прежнего препарата, потом сделать перерыв: в зависимости от лекарства он может составлять от 2-3 дней до недели. Затем начать прием нового препарата, наращивая его дозировку.

Еще один вариант: если человек лечился с помощью антидепрессантов от тревоги, то вместо отсутствующего лекарства можно попробовать перейти на другой класс препаратов с противотревожным действием. Например, на антипсихотики (нейролептики). Но если антидепрессанты применяются именно для лечения депрессии, то другими препаратами заменить их нельзя.

2. В аптеке заверяют, что вскоре мой антидепрессант точно появится - «он уже в пути, но застрял». Можно «перекантоваться», временно снизив дозу, чтобы подольше растянуть прием оставшихся таблеток? Скажем, делить их на две или четыре части?

- Верно, можно пойти таким путем. А можно поискать дженерики - то есть препараты с тем же действующим веществом, но более дешевые. Бывает, что они оказываются менее действенными - тогда врач с осторожностью может увеличить дозу, не выходя за рамки инструкции.

3. Можно ли временно перейти на более слабые препараты - растительные успокоительные, безрецептурные средства?

- Если человек действительно болен и нуждается в антидепрессантах, то такие средства ему, увы, не подойдут. Они просто не будут работать. Нужно искать другие антидепрессанты, дженерики, при возможности пробовать под контролем врача антипсихотики (см. выше).

4. Если в аптеке есть дженерики - аналоги необходимого антидепрессанта и оригинальные препараты, но более «старых» поколений - что лучше выбрать?

- Замену в этом случае нужно обсудить с врачом. Я бы начал с дженериков последних поколений антидепрессантов. И, если уже они не подойдут, рекомендовал бы оригинальные препараты более старых поколений.

5. Если резко перестать принимать антидепрессанты - что будет?

- Врач сразу предупреждает пациентов о специальной схеме прекращения приема препарата: идет постепенное уменьшение дозировки в течение определенного времени. Если не соблюдать такие правила, состояние может ухудшиться. Есть вероятность возвращения симптомов психического расстройства: паники, раздражительности, тревожности, бессонницы. В таких случаях для облегчения отдельных симптомов можно принять успокоительные, которые окажутся под рукой - в том числе растительные препараты.

! Важно понимать: антидепрессанты не вызывают зависимости, подчеркивает врач. Потому что не затрагивают механизмы, с которыми связано возникновение зависимости (так называемую «систему награды»). Если вы постепенно прекращаете прием препарата по назначенной схеме, то никаких нежелательных последствий не будет. Кроме одного – если депрессия или тревожное расстройство не долечено до конца, то болезненные симптомы, скорее всего, вернутся.

КСТАТИ

Есть еще препараты-нормотимики - стабилизаторы настроения. Их тоже назначает врач. В определенных случаях можно рассмотреть назначение таких препаратов на замену пропавшему лекарству.