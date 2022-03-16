«Заберите у него ядерную кнопку»: Байден опозорился, назвав вице-президента США «первой леди»

Президент США Джо Байден по ошибке назвал Камалу Харрис первой леди Фото: REUTERS

Помните анекдоты из нашего советского детства? «Товарищу Брежневу присвоят звание Героя Социалистического Труда, если он сможет выговорить эти слова». Мы смеялись, хотя и без злобы: тогда, в 1970-е, страна сохраняла стабильность, бензин и продукты стоили копейки.

А теперь оказалось, что это — не анекдот: нынешние США стремительно превращаются в копию брежневского СССР. Причём в очень, очень плохую копию. Из-за антироссийских санкций цена на бензин в Штатах только за последние две недели подскочила на 22% — до $4,43 за галлон (порядка четырёх литров), а в целом за последний год ценники на американских автозаправках поднялись примерно на 50%. Для сравнения, в некоторых регионах России, несмотря на внешнеэкономические потрясения, стоимость бензина за последнее время даже несколько снизилась.

А дорогой Леонид Ильич, то есть, простите, Джо Байден, продолжает существовать в каком-то своём мире. Президент Америки выступал с речью в честь Дня Равенства (ежегодное мероприятие в западных странах, призванное привлечь внимание к разнице зарплат между мужчинами и женщинами).

На торжественной линейке первых лиц в этот день имелись отсутствующие. Не было вице-президента США Камалы Харрис (неделю назад она оскандалилась, рассмеявшись в ответ на вопрос журналистов о «помощи украинским беженцам» — возможно, её просто не хотят светить рядом с президентом во избежание очередных перлов). Впрочем, Байден объяснил отсутствие «соправительницы» по-своему:

— Муж первой леди заболел коронавирусом, поэтому его не будет, — сообщил 79-летний хозяин Белого дома.

Кто-то — возможно, жена Байдена — в ответ закричала:

— Муж первой леди — это ты!

Далеко не сразу поняв, что происходит, лидер свободного мира наконец поправился:

— Да, с ней всё в порядке! Это я!

В зале послышался смех, словно во время скетча команды юмористов из группы «95 квартал». Вот только это был глава сверхдержавы — слабеющей, но по-прежнему обладающей атомным оружием. «Бог с ними, с санкциями, но хотя бы ядерную кнопку у него заберите», — пишут блогеры, не оценившие его неуклюжую шутку.