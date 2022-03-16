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В мире16 марта 2022 9:26

«Заберите у него ядерную кнопку»: Байден опозорился, назвав вице-президента США «первой леди»

Президент США Джо Байден по ошибке назвал Камалу Харрис первой леди
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Президент США Джо Байден по ошибке назвал Камалу Харрис первой леди

Президент США Джо Байден по ошибке назвал Камалу Харрис первой леди

Фото: REUTERS

Помните анекдоты из нашего советского детства? «Товарищу Брежневу присвоят звание Героя Социалистического Труда, если он сможет выговорить эти слова». Мы смеялись, хотя и без злобы: тогда, в 1970-е, страна сохраняла стабильность, бензин и продукты стоили копейки.

А теперь оказалось, что это — не анекдот: нынешние США стремительно превращаются в копию брежневского СССР. Причём в очень, очень плохую копию. Из-за антироссийских санкций цена на бензин в Штатах только за последние две недели подскочила на 22% — до $4,43 за галлон (порядка четырёх литров), а в целом за последний год ценники на американских автозаправках поднялись примерно на 50%. Для сравнения, в некоторых регионах России, несмотря на внешнеэкономические потрясения, стоимость бензина за последнее время даже несколько снизилась.

А дорогой Леонид Ильич, то есть, простите, Джо Байден, продолжает существовать в каком-то своём мире. Президент Америки выступал с речью в честь Дня Равенства (ежегодное мероприятие в западных странах, призванное привлечь внимание к разнице зарплат между мужчинами и женщинами).

На торжественной линейке первых лиц в этот день имелись отсутствующие. Не было вице-президента США Камалы Харрис (неделю назад она оскандалилась, рассмеявшись в ответ на вопрос журналистов о «помощи украинским беженцам» — возможно, её просто не хотят светить рядом с президентом во избежание очередных перлов). Впрочем, Байден объяснил отсутствие «соправительницы» по-своему:

— Муж первой леди заболел коронавирусом, поэтому его не будет, — сообщил 79-летний хозяин Белого дома.

Кто-то — возможно, жена Байдена — в ответ закричала:

— Муж первой леди — это ты!

Далеко не сразу поняв, что происходит, лидер свободного мира наконец поправился:

— Да, с ней всё в порядке! Это я!

В зале послышался смех, словно во время скетча команды юмористов из группы «95 квартал». Вот только это был глава сверхдержавы — слабеющей, но по-прежнему обладающей атомным оружием. «Бог с ними, с санкциями, но хотя бы ядерную кнопку у него заберите», — пишут блогеры, не оценившие его неуклюжую шутку.

КАРТИНА ДНЯДжо Байден: досье KP.RU