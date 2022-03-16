Какими продуктами запасаться в сложные времена?

Обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков даст советы зрителям «КП» - как пережить кризис с наименьшими потерями

Бренды уходят, прилавки пустеют, рестораны и магазины закрываются... Каждый день мы читаем такие новости и невольно впадаем в панику — ведь не знаем, что нас ждет завтра. Но каким должно быть грамотное финансовое поведение в это время — тратить или экономить? Нужно ли запасаться какими-то товарами? И если да — то какими? Что подорожает, нужно ли снимать наличку, есть ли смысл покупать валюту? «Комсомольская правда» попробует ответить на эти вопросы в рамках серии онлайн-лекций «Что делать?»

И уже сегодня, 16 марта, в прямом эфире обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков расскажет, какие изменения в продуктовой корзине ждут россиян в ближайшие месяцы, как снизить финансовые потери при инфляции и что делать с рублями, долларами и даже золотом.

Смотрите онлайн-трансляцию 16 марта, в 18.00. на сайте KP.RU и на наших страничках в соцсетях:

- ВКонтакте — https://vk.com/kpru

- Одноклассники — https://ok.ru/kpru/

- Ютьюб — https://www.youtube.com/user/kpru/videos

- Яндекс.Дзен — https://zen.yandex.ru/kpru

- Рутьюб — https://rutube.ru/channel/23469099/

- Телеграм — https://t.me/truekpru