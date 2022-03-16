KP.RU запускает серию онлайн-лекций «Что делать?»

Советы зрителям будут давать эксперты в разных сферах. Особенностью формата будет возможность передать свой вопрос напрямую спикеру Фото: Shutterstock

Кошельки под санкциями, здоровье под угрозой, головы - в тумане… Сложно рядовому россиянину сохранить спокойствие в это непростое время. И перед каждым, без исключения, стоит вопрос - что же делать? Чтобы помочь посетителям сайта KP.RU и нашим подписчикам в соцсетях ответить на этот вопрос, мы запускаем серию онлайн-лекций. Советы зрителям будут давать эксперты в разных сферах. Особенностью формата будет возможность передать свой вопрос напрямую спикеру! Для этого пишите комментарии под этой статьёй, а также под анонсами лекций в социальных сетях «Комсомольской правды». Лучшие из них мы обязательно разберём в прямом эфире!

А пока публикуем расписание ближайших лекций:

ЛЕКЦИЯ 1

Какими продуктами запасаться в сложные времена?

Когда: 16 марта в 18:00

Спикер: Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «КП»

Подробнее о лекции:

Бренды уходят, прилавки пустеют, рестораны и магазины закрываются. Каждый день мы читаем такие новости и невольно впадаем в панику, ведь не знаем, что нас ждет завтра. В прямом эфире обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков расскажет, какие изменения в продуктовой корзине ждут россиян в ближайшие месяцы, как снизить финансовые потери при инфляции и что делать с рублями, долларами и даже золотом.

ЛЕКЦИЯ 2

Как жить в новых реалиях?

Когда: 17 марта в 12:00

Спикер: Елена Садыкова, психолог

Подробнее о лекции:

Новости, чаты, каналы, - так теперь выглядит утро многих россиян. И, кажется, бесконечный поток новостей и тревожное состояние теперь стало неотъемлемой частью жизни.

В прямом эфире психолог Елена Садыкова расскажет, как теперь жить в новых реалиях, как не потонуть в бесконечном потоке информации и не впадать в депрессию, и можно ли сегодня вернуться к привычной жизни.

ЛЕКЦИЯ 3

Экономим грамотно: 5 главных принципов

Когда: 18 марта в 18:00

Спикер: Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «КП»

Подробнее о лекции:

Как сохранить деньги - этот вопрос сегодня задает себе, наверное, каждый человек. И как финансово не паниковать, когда каждый день мы читаем новости про новые санкции.

В прямом эфире экономический обозреватель «КП» Евгений Беляков расскажет о том, как санкции повлияют на жизнь обычного россиянина и его кошелек, какими правилами руководствоваться при планировании покупок и как подходить к финансовым вопросам с «холодной» головой.

ЛЕКЦИЯ 4

Как говорить с детьми о том, что сейчас происходит в мире

Когда: 23 марта в 18:00

Спикер: Азалия Зинатуллина, психолог, руководитель проекта «Родительский университет»

Подробнее о лекции:

Они могут не понимать, что происходит и о чем пишут новости. Они могут читать новости, и переживать, но не делиться своими переживаниями с родителями. Они - дети, которые больше взрослых не понимают, как сегодня справляться со стрессом.

В прямом эфире психолог, руководитель проекта «Родительский университет» Азалия Зинатуллина расскажет, как правильно говорить с детьми о том, что сейчас происходит в мире. Как понять, что ребенок замыкается в себе и не дать ему замкнуться в стрессовом состоянии.

ЛЕКЦИЯ 5

Информационная гигиена: как сохранить ментальное здоровье

Когда: 25 марта в 18:00

Спикер: Денис Долгов, психолог

Подробнее о лекции:

Телефон разрывается от уведомлений, а на заднем плане беспрерывно играют новости? Информационная воронка засасывает все глубже и кажется, что если отложить телефон на 5 минут - случится событие, которое перевернет весь мир, а вы не в курсе?

В прямом эфире психолог Денис Долгов расскажет, что такое информационная гигиена и как правильно проводить «чистку» потребляемой информации, как найти не новостные темы для разговора с родными и близкими и как сохранить ментальное здоровье

Также нас ждут лекции о том, как наладить сон, сбившийся из-за негативных новостей. И о том, какие профессиональные навыки будут востребованы в ближайшее время. Дата и время лекций 6-7 появятся в этой статье чуть позднее!

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