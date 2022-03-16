Дмитрий Песков ответил на вопрос: Можно ли то, что мы проводим на Украине, считать Великой Отечественной спецоперацией?

Политический обозреватель KP.RU побеседовал с пресс-секретарём президента России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 марта, наш журналист предложил официальному представителю Кремля порассуждать на такую тему...

... Дмитрий Сергеевич, с вашего позволения, можно ли то, что сейчас происходит, то, что мы проводим на Украине, назвать Великой Отечественной спецоперацией? Ведь все признаки налицо. Вячеслав Никонов уже цитирует своего деда – Вячеслава Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

- Вы знаете, - сказал после небольшой паузы Песков, - я, пожалуй, эту привилегию оставлю все-таки тогда политологам и историкам.

- То есть у вас личного ощущения нет? - поинтересовался я у пресс-секретаря. - И не обсуждается ли это в Кремле?

- Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле, - последовал ответ. - Мои личные ощущения, в этом контексте, никакой роли не играют.

- Спасибо.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 16 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои под Киевом идут там же, где и в 1943 году, когда город освобождали от фашистов

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с Лютежского рубежа (подробности)

Когда закончится операция на Украине? И почему не штурмуем Киев? Отвечает генерал Чиркин

Бывший Главком Сухопутных войск Владимир Чиркин считает, что демилитаризация Украины завершена на 70-80% (подробности)

Александр Ходаковский: Мы в Мариуполь две недели вгрызаемся. А тут приехали чеченцы - красивые, бородатые — чуть колонной на город не пошли

Командир батальона «Восток» МВД ДНР оценил ход штурма Мариуполя и рассказал о новом пополнении из Чечни (подробности)