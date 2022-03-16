Дмитрий Песков ответил на вопрос: Можно ли то, что мы проводим на Украине, считать Великой Отечественной спецоперацией?

Политический обозреватель KP.RU побеседовал с пресс-секретарём президента России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В среду, 16 марта, наш журналист предложил официальному представителю Кремля порассуждать на такую тему...
... Дмитрий Сергеевич, с вашего позволения, можно ли то, что сейчас происходит, то, что мы проводим на Украине, назвать Великой Отечественной спецоперацией? Ведь все признаки налицо. Вячеслав Никонов уже цитирует своего деда – Вячеслава Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
- Вы знаете, - сказал после небольшой паузы Песков, - я, пожалуй, эту привилегию оставлю все-таки тогда политологам и историкам.
- То есть у вас личного ощущения нет? - поинтересовался я у пресс-секретаря. - И не обсуждается ли это в Кремле?
- Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле, - последовал ответ. - Мои личные ощущения, в этом контексте, никакой роли не играют.
- Спасибо.
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