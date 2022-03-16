Сергей Лавров: США занимаются грязной работой, настраивая мир против России

В разгар военной спецоперации, которую Россия проводит уже более трех недель на территории Украины, министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью «РБК». Фото: REUTERS

В разгар военной спецоперации, которую Россия проводит уже более трех недель на территории Украины, министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью «РБК». Дипломат рассказал о беспрецедентном давлении со стороны Соединенных Штатов, которому подвергаются многие страны, которые высказывают поддержку Москве. «КП» представляет ключевые цитаты главы МИД России.

О встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

- Он заявил, что прибыл в Анкару, чтобы не повторять публичные заявления. Мне стало интересно. Но за полтора часа встречи, несмотря на мои троекратные напоминания, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей не выдвинул. Мы поговорили и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем. Главное, понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как новые каналы взаимодействия создавать или организовывать при существовании устойчивого белорусского канала.

О российско-украинских переговорах

- Не буду комментировать детали. Но переговоры ведутся и по гуманитарным вопросам, и по ситуации на земле - с точки зрения боевых действий, и по вопросам политического урегулирования. И вопросы, которые касаются безопасности людей, спасения жизни людей на Донбассе, вопросы недопущения, чтобы Украина стала постоянной угрозой для безопасности России, и недопущения, чтобы в Украине возрождалась запрещенная во всем мире неонацистская идеология. Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но, тем не менее, есть надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, и сам президент Зеленский. Он сделал ряд интересных заявлений. Это более реалистичная оценка из уст господина Зеленского того, что происходит. Потому что до этого он делал достаточно конфронтационные заявления, но сейчас эта функция перепоручена господину Кулебе, который говорит, что требования России неприемлемы.

О причинах, почему украинских вопрос нельзя было решить мирным путем

- Запад не хотел миром решать эту ситуацию. Это совсем не про Украину. Верней, не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. В скобках замечу. Сейчас нам некоторые европейцы говорят: «Вы повели себя так, у Европы были особые интересы, но сейчас вы нас заставили слиться в едином порыве с Соединенными Штатами».

Я считаю, что произошло другое. США при Байдене ставили перед себе задачу подчинить себе Европу и следование американского курса. Нынешний кризис - это судьбоносный момент. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок. Высокомерие, ложно понятное чувство бесконечного превосходства довлеет в этой ситуации: построении мира, где Запад будет безнаказанно всем руководить.Есть много рассуждений, что на Россию навалились, потому что она - чуть ли не последнее препятствие, прежде чем заняться Китаем. В этом есть серьёзная правда.

О том, как власти США провоцируют русофобию в мире

- То давление, под которым они (страны, поддерживающие РФ в связи с ситуацией вокруг Украины - ред.) находятся беспрецедентно. Никогда представить такого не мог. Я знал, что американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного равноправного многополярного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, не достойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне. Каждый американский посол в каждой стране имеет ежедневные указания постоянно ходить и стращать руководителей страны прибывания: не торгуйте с Россией, не покупайте ничего, не продавайте ничего, что ей нужно, отказывайтесь от инвестиций, не общайтесь с Россией, не направляйте туда своих министров, делегации. Я не шучу. Я знаю это. Мои друзья рассказывают об этом.

О подчинении Евросоюза США

- Тот самый миропорядок основанный на правилах, которые США пишут и который Европа уже готова принимать в любом виде. По сути, остался только Эммануэль Макрон (президент Франции - ред.), который продолжает упоминать о необходимости стратегической автономии ЕС. Остальные страны Евросоюза уже легли под США.

Об аресте имущества россиян за рубежом

- Когда говорят миропорядок основанный на правилах, это и есть подмена всех понятий. Частная собственность неприкосновенна, что бы мы не думали про наших олигархов, но когда просто так без судебных решений, по щелчку исполнительной власти, арестовываются особняки, вторгаются в эти особняки люди, арестовываются яхты. Экспроприация. Где презумпция невиновности?

О выходе России из Совета Европы

- Мы уже давно созрели для того, чтобы уйти из Совета Европы. Последние события и решения, которые были навязаны голосованием, ПАСЕ стала рекомендовать что-то комитету министров. Комитет министров проголосовал за приостановку наших прав. Нам сказали: «Вы не волнуйтесь. Единственное ограничение — вы не сможете участвовать в заседаниях. А можно будет продолжить платить в бюджет». Это было прямо сказан.

О том, могут ли последние события отвернуть украинский народ от России

- Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Я люблю украинскую культуру, эту мягкость, мову украинскую, кухню украинскую люблю, юмор украинский, который с самоиронией, которая раскрывает хитринку, присущую украинскому народу. У подавляющего числа наших граждан никогда не было претензий к украинскому народу, как и у украинцев к России.

О начале формирования русофобских настроений на Украине

- Украинский народ стали дебилизировать и всячески настраивать против русских. Это случилось задолго до переворота, вскоре после независимости. Те игроки на большой шахматной доске, такие как Бжезинский видели в Украине средство не допустить, чтобы Россия вновь обрела свое влияние, как это было при Российской Империи и Советском Союзе, и сделать ее региональным игроком средней руки. Этот курс был взят, такие тенденции подпитывались к прославлению радикалом и украинских националистов вплоть до Шухевича и Бандеры, их объявляли национальными героями. Почва готовилась с начала 90-х годов. И когда был первый майдан, то выбор, которые проходили, обнажили суть этой западной политики.

О двоякой позиции Запада

- Интересно: один из руководящих деятелей Евросоюза в контакте с нами на очень высоком уровне. Когда мы поинтересовались: почему же вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках, в общем-то, очень аккуратной специальной военной операции, когда мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре? Почему вы промолчали, когда просто по центру Донецка «Точка-У» выстрелила кассетными боеприпасами 14 марта? Он на это сказал: «Мы услышали вашу версию события».

О шансах на мир на Украине

- Шансы есть всегда. Будучи дипломатом, ты не имеешь права на другой ответ и на другие действия. Шансы надо всегда искать и использовать. Я обнадежен изменением риторики, что есть более реальное восприятие происходящего. И хотя эти конструктивные высказывания сопровождаются принятием закона, что любой, кто общается с русскими получает 15 лет тюрьмы, но это игра. Я не исключаю, что подобные конфронтационные инициативы подсказываются из зарубежа, чтобы максимально выбить нас из колеи. Такой расчет делается. Это делают люди, которые полностью утратили связь с настоящим политологическим искусством.