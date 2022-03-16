Lada подорожала на 28%, АвтоВАЗ останавливает конвейер: Что будет дальше с ценами и стоит ли сейчас покупать машину

С начала марта модели Lada подорожали почти на треть Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 марта «АвтоВаз» повысил цены на всю модельную линейку автомобили Lada. Это второе повышение цен за месяц. На этот раз подорожание в среднем составило 8%.

До этого АвтоВАЗ поднимал цены 1 марта. Если смотреть с начала месяца, то модели Lada в среднем подорожали на 28%. Покупателей о планируемом росте цен компания не предупреждала.

Больше других в цене выросла Lada Largus. Приобрести ее теперь можно минимум за 1 235 900 руб. Для сравнения, в феврале цены на эту модель начинались от 829 900 руб. Самой бюджетной моделью остался Седан Lada Granta. Это, кстати, одна из самых популярных моделей Lada. В базовой комплектации она теперь стоит 727 900 руб. (в феврале цены начинались от 598 900 руб.).

В феврале этого года АвтоВАЗ смог продать немногим больше 22 тысяч автомобилей Lada. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В начале марта «Автоваз» на несколько дней отправил в простой сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти. В компании это объяснили дефицитом полупроводников. Однако с 16 марта на заводе в Тольятти возобновлено производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend. А вот линии Largus, Xray, Renault Logan и Sandero останутся в простое до 18 марта. Работникам АвтоВАЗа за время простоя выплатят две трети от среднего заработка.

Кроме того, компания объявила, что отправляет сотрудников в плановый корпоративный отпуск на три месяца раньше - с 4 по 24 апреля из-за кризиса в поставках электронных компонентов. Ранее отпуск сотрудников планировался с 25 июля по 14 августа. АвтоВАЗ объясняет, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае этого года. При этом в отпуск не пойдут инженеры, которые занимаются новыми проектами, а также подразделения, обеспечивающие работу инфраструктуры заводов в Ижевске и Тольятти. Так, в Ижевске продолжается отладка серийного выпуска Lada Vesta FL, на тольяттинской площадке АвтоВАЗа готовятся к запуску новой модели Lada B-класса.

Комментарий специалиста

Автоэксперт Андрей Ломанов: «Если нужен автомобиль, то лучше его купить. Цены вниз не поползут»

Цены на автомобили растут, как на дрожжах. Иномарки подорожали чудовищно, к тому же машин просто нет, некоторые дилеры их намеренно придерживают. АвтоВАЗ следует за рынком, поэтому повышение цен на Lada вполне оправданно. При этом, несмотря на подорожание, автомобили АвтоВАЗа конкурентоспособны и покупать их будут.

Что касается покупки автомобилей в данный момент, то советы давать сложно. Сейчас автомобиль стал предметом инвестиций, хотя раньше таковым не был. Считалось, что как только машина выехала из салона, она подешевела примерно на 20 процентов, а сейчас цены на автомобили постоянно растут, и то, что недавно продавалось по одной цене, сейчас в 1,5-2 раза дороже. Поэтому, если есть необходимость купить автомобиль, то лучше это делать. Ожидать, что цены пойдут вниз, не стоит.

Что почем:

Седан Lada Granta - от 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. руб.),

Lada Niva Legend (3 дв.) - 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. руб.),

Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. руб.),

Lada Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. руб.),

Lada Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. руб.),

Lada Largus - от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. руб.).