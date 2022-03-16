Молодой боец Украины: наш капитан бросил пистолет, переоделся в гражданскую одежду и сбежал

Минобороны России опубликовало видеокадры объективного контроля с беспилотника, на которых можно увидеть уничтожение ракетно-артиллерийских складов украинской армии.

Сотрудники ФСБ России допросили бывшего военнослужащего (рядового-контрактника) 25 транспортной авиационной бригады ВС Украины (в/ч А3840) Олега Игнатова, который служил рядом с Мелитополем. Боец под обстрелом националистов сумел пробрался с территории Украины до пункта пропуска Джанкой Республики Крым, где сдался.

Вся служба Олега Игнатова состояла в том, что он охранял склад с оружием. За это он получал 15 тысяч гривен в месяц (55 тысяч рублей). Он рассказал, как ему служилось в Вооруженных силах Украины.

- Жили в поле, охраняли боеприпасы Сухопутных войск Украины, - рассказывает Олег. - Были у нас и 3-4 офицера.

Из них боец вспомнил только фамилию начальника базы капитана Загвоздкина, так как его ФИО было на печатях, которыми опечатывали склады.

- Когда над нашей территорией стали летать (российские) беспилотники, офицеры не знали, как им поступить. Сразу связь была потеряна со штабом, мобильной связи тоже не было. Решили все заминировать и взорвать. Но начались обстрелы и капитан переоделся в гражданскую одежду и сбежал. За ним другие офицеры побросали оружие и ушли. Из-за этого погибло много военнослужащих, - отметил Игнатов.

По словам Игнатова солдаты попробовали все заминировать самостоятельно, но не знали, как это сделать.

- Когда началось наступление, мы решили сбежать.Но по нам дали предупредительный орудийный залп нацбатальоны, которые стояли в заграждении. Они угрожали нам уничтожением в случае самовольного оставления мест несения службы. Мы разбежались по полю. Потом собрались, переоделись в гражданку и спрятались в поселке, - признался бывший военнослужащий.

Игнатов говорит, что военнослужащие Украины повсеместно продают оружие гражданскому населению, и оно попадает в незаконный оборот. Свой автомат Игнатов закопал у знакомых в огороде и решил уехать в Крым. Деньги на дорогу Олег взял у друга в Мелитополе, которому продал пистолет сбежавшего капитана Загвоздкина.

Из Симферополя Игнатов собирался переехать к родственникам в Москву.

Напоследок Олег дал совет сослуживцам на русском и украинском языках: «Националисты прикрываются жителями, они страдают алкоголизмом, в рядах много наркоманов. Политика Зелинского, который вооружил таких людей оружием, для меня неприемлема. Хочу искренне посоветовать всем военнослужащим, которые меня знают не поддерживать политику Зелинского и сложить оружие. Ничего вам за это не будет: сдадите оружие, напишите расписку и отправитесь домой. Сохраните себе жизнь»

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны России опубликовало видеокадры объективного контроля с беспилотника, на которых можно увидеть уничтожение ракетно-артиллерийских складов украинской армии. Удар по ракетно-артиллерийским складам нанесен высокоточным ракетным комплексом ВС РФ. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен. Вот, что бывает, когда украинские военные препятствуют денацификации и демилитаризации, отказываются сдавать занятые позиции.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 16 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои под Киевом идут там же, где и в 1943 году, когда город освобождали от фашистов

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с Лютежского рубежа (подробности)

Когда закончится операция на Украине? И почему не штурмуем Киев? Отвечает генерал Чиркин

Бывший Главком Сухопутных войск Владимир Чиркин считает, что демилитаризация Украины завершена на 70-80% (подробности)

Александр Ходаковский: Мы в Мариуполь две недели вгрызаемся. А тут приехали чеченцы - красивые, бородатые — чуть колонной на город не пошли

Командир батальона «Восток» МВД ДНР оценил ход штурма Мариуполя и рассказал о новом пополнении из Чечни (подробности)