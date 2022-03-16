Молодой боец Украины: наш капитан бросил пистолет, переоделся в гражданскую одежду и сбежал

Минобороны России опубликовало видеокадры объективного контроля с беспилотника, на которых можно увидеть уничтожение ракетно-артиллерийских складов украинской армии.
Сотрудники ФСБ России допросили бывшего военнослужащего (рядового-контрактника) 25 транспортной авиационной бригады ВС Украины (в/ч А3840) Олега Игнатова, который служил рядом с Мелитополем. Боец под обстрелом националистов сумел пробрался с территории Украины до пункта пропуска Джанкой Республики Крым, где сдался.
Вся служба Олега Игнатова состояла в том, что он охранял склад с оружием. За это он получал 15 тысяч гривен в месяц (55 тысяч рублей). Он рассказал, как ему служилось в Вооруженных силах Украины.
- Жили в поле, охраняли боеприпасы Сухопутных войск Украины, - рассказывает Олег. - Были у нас и 3-4 офицера.
Из них боец вспомнил только фамилию начальника базы капитана Загвоздкина, так как его ФИО было на печатях, которыми опечатывали склады.
- Когда над нашей территорией стали летать (российские) беспилотники, офицеры не знали, как им поступить. Сразу связь была потеряна со штабом, мобильной связи тоже не было. Решили все заминировать и взорвать. Но начались обстрелы и капитан переоделся в гражданскую одежду и сбежал. За ним другие офицеры побросали оружие и ушли. Из-за этого погибло много военнослужащих, - отметил Игнатов.
По словам Игнатова солдаты попробовали все заминировать самостоятельно, но не знали, как это сделать.
- Когда началось наступление, мы решили сбежать.Но по нам дали предупредительный орудийный залп нацбатальоны, которые стояли в заграждении. Они угрожали нам уничтожением в случае самовольного оставления мест несения службы. Мы разбежались по полю. Потом собрались, переоделись в гражданку и спрятались в поселке, - признался бывший военнослужащий.
Игнатов говорит, что военнослужащие Украины повсеместно продают оружие гражданскому населению, и оно попадает в незаконный оборот. Свой автомат Игнатов закопал у знакомых в огороде и решил уехать в Крым. Деньги на дорогу Олег взял у друга в Мелитополе, которому продал пистолет сбежавшего капитана Загвоздкина.
Из Симферополя Игнатов собирался переехать к родственникам в Москву.
Напоследок Олег дал совет сослуживцам на русском и украинском языках: «Националисты прикрываются жителями, они страдают алкоголизмом, в рядах много наркоманов. Политика Зелинского, который вооружил таких людей оружием, для меня неприемлема. Хочу искренне посоветовать всем военнослужащим, которые меня знают не поддерживать политику Зелинского и сложить оружие. Ничего вам за это не будет: сдадите оружие, напишите расписку и отправитесь домой. Сохраните себе жизнь»
В ЭТО ВРЕМЯ
Минобороны России опубликовало видеокадры объективного контроля с беспилотника, на которых можно увидеть уничтожение ракетно-артиллерийских складов украинской армии. Удар по ракетно-артиллерийским складам нанесен высокоточным ракетным комплексом ВС РФ. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен. Вот, что бывает, когда украинские военные препятствуют денацификации и демилитаризации, отказываются сдавать занятые позиции.
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