Сможет ли Китай заменить России Америку, а Юго-Восточная Азия — Европу

За последние 20 лет Восток превратился в центр мировой индустрии Фото: Shutterstock

Поворот России на Восток в условиях объявленной нам Западом «тотальной торгово-экономической войны» очевидна. Насколько надежды и расчеты на то, что «Азия нам поможет», оправданы? На эту тему сайт kp.ru побеседовал с Дмитрием Мосяковым, руководителем Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН.

- Конечно, оправданы, это совершенно очевидно. Сейчас абсолютно новая эпоха, которую невозможно сравнить даже с 1990-ми годами. Сейчас Восток, в первую очередь Китай, Южная Корея, Тайвань, страны Юго-Восточной Азии* (ЮВА), а если туда добавить еще и Индию, это фактически и есть центр мировой индустрии, огромных финансовых капиталов. Понятно, в Европе есть Лондон, но в Азии есть и Сингапур, и Шанхай, и Токио - финансовые центры глобального масштаба. Там есть все - от технологии до денег, там производится огромное количество товаров. И самое важное - там есть совершенно другое отношение к России и ее восприятие, чем на Западе. Просто посмотрим на голосование в Совете Безопасности - и Индия, и Китай воздержались. В странах ЮВА нет однозначного осуждения, отрицания наших действий на Украине, никто там не заявляет, что не желает торговать с нами, развивать отношения. Власти Мьянмы так и вовсе заявили, что поддерживают Россию.

- Потенциал этих стран в технологической сфере, финансовым финансовым возможностям сопоставим с Западом?

- Абсолютно. В первую очередь, Китай, затем Южная Корея. Есть масса технологий, в том числе IT, и особенно финансовых возможностей у Сингапура.

- Опасения по поводу того, что через год-полтора у нас айфоны пропадут это надуманные страхи?

- Есть такое понятие «вторичные санкции», которые могут очень многих пугать в странах ЮВА. Надо учитывать, что этот регион - один из крупнейших торговых и военных партнеров США, американские позиции там сильны. Очень много зависит от того, насколько жестким будет давление со стороны Вашингтона, и насколько осмысленным и адекватным будет сопротивление ему со стороны стран региона. Здесь ситуация довольно сложная, тут все тоже не однозначно. Ведь главные противоречия там все же - американо-китайские. И государства региона фактически все время балансируют между США и Китаем. В этой связи очень жестко давить на эти страны, чтобы они прекратили всяческие отношения с нами, думаю, будет не просто.

Еще одна очень важная вещь: за последние годы мы довольно много сделали для активизации торгово-экономических отношений со странами Востока. Да, мы медленно туда поворачивались, наша элита больше всего была зациклена на Западе, Европе. Но постепенно все-таки развивались отношения с Китаем, была создана зона свободной торговли с Вьетнамом, прорабатывались идеи создания зон свободной торговли с Сингапуром, со странами АСЕАН. То есть закладывали определенный фундамент.

Мы поворачиваемся сейчас не в пустое место, где надо все отстраивать с нуля, мы в общем-то очень много чего там сделали. У нас там уже хорошие позиции, особенно в сфере военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности, в сфере IT, торговли продовольствием, не говоря уже о нефти и газе. Все это - заделы. И если мы будем их дальше более активно и решительно использовать, думаю, даже в обозримой перспективе вполне может быть, пусть и не на сто процентов, но мы сможем поддержать и товарный рынок, и рынок высокотехнологичной продукции, в том числе чипы и многое другое.

- А по части инвестиций…

- Вопрос инвестиций в Азии всегда в первую очередь, в том числе и для частного бизнеса, ориентируется на местное правительство. Если правительство говорит: туда можно инвестировать, то частный бизнес идет. Если правительство говорит «нет», то частный бизнес не идет. Поэтому здесь так называемые частные инвестиции могут быть в большей степени связаны с конкретным развитием наших отношений с этими странами.

Имею в первую очередь и Китай, который может быть очень большим и серьезным инвестором в Россию, и возможность сохранения тесных торгово-экономических отношений с Южной Кореей, хоть там на выборах и победил консерватор, но они все большие прагматики и так или иначе постараются свои значительные позиции на нашем рынке в разных сферах сохранить. Так что вся эта ситуация в итоге будет демонстрацией всему миру, что да, Запад, Европа, они, конечно, сильны, но это уже не единственный и не главный центр мира ни технологий, ни инвестиций, ни производства товаров и много другого. Все это уже давно смещается на Восток.

Потенциал этих стран в технологической сфере, финансовым возможностям сопоставим с Западом Фото: Shutterstock

- И кризис на Украине, спровоцированный Западом, этот процесс ускорит?

- Да, с моей точки зрения, это совершенно очевидно, как говорится, «Акела промахнулся». Запад переоценивает свои возможности, более того, вот эти санкции от «Макдоналдса» выглядят уже несколько карикатурно, ну жили без этих бутербродов и еще проживем. Более того, не исключаю, что персонал этих заведений владеет необходимыми навыками, и в любой момент все это заработает, потому что сырье производится здесь. Мне кажется, что очень жесткие и решительные меры с нашей стороны оказались для Запада неожиданными. Наверное, там были какие-то расчеты, что вот либеральное крыло заявит о себе… А выяснилось, что все очень жестко, очень правильно, решительно, быстро, продуманно.

- Но и ответ Запада предельно жесткий и решительный.

- Такого масштаба санкции не могут быть очень долгими, бесконечными. Думаю, все было рассчитано на мощнейший информационный удар, когда каждый день пишут: этот уехал, тот ушел… Расчет был на информационно-пропагандистский блиц-криг, чтобы в какой-то момент убедить людей, что все пропало. А как только все это начинает во времени растягиваться, то начинает выясняться: кто больше выиграл, кто меньше. Насколько они способны эти санкции долго держать? Как они сами все это будут замещать и каких это будет стоить денег, и насколько они там будут едины, у всех там выборы впереди.

- Рано или поздно но нацистская подоплека украинского режима станет очевидной для Запада?

- Думаю, нет. Умные люди там все понимают. Просто цель - ослабить или разрушить Россию, не допустить ее возвращения в число мировых глобальных лидеров. Они сознательно поставили на нацистов, которые должны были сыграть роль детонатора конфликта. Но сейчас выясняется, что все как-то не так, как они планировали. Думаю, месяц-полтора острой фазы, потом пыль будет оседать и тогда мы увидим «пейзаж после битвы».

- По вашим ощущениям, в странах ЮВА, которые нас не осудили, есть интерес к тому пространству на нашем рынке, которое добровольно сейчас бросил Запад?

- Времени пока прошло еще очень мало, многое пока еще непонятно. Но кое-что уже просматривается. В первую очередь, думаю, прекрасно просматривается из Китая. Конечно, они готовы. Если США будут очень жестко требовать от них присоединения к санкциям, то все эти процессы нашего поворота и сближения с Востоком будут достаточно медленными, постепенными. Если же в общей геополитической ситуации, которая там сложилась, США поймут, что особо давить на них не стоит, то процесс пойдет намного быстрее. Тут, очевидно, еще проблема логистики, но что-нибудь придумают, найдут, потому что речь идет не о месяцах или о годе, а о достаточно длительной исторической перспективе, и это будет новая реальность.

* В число стран Юго-Восточной Азии входят Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Малайзия, Индонезия и другие.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 16 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои под Киевом идут там же, где и в 1943 году, когда город освобождали от фашистов

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с Лютежского рубежа (подробности)

Когда закончится операция на Украине? И почему не штурмуем Киев? Отвечает генерал Чиркин

Бывший Главком Сухопутных войск Владимир Чиркин считает, что демилитаризация Украины завершена на 70-80% (подробности)

Александр Ходаковский: Мы в Мариуполь две недели вгрызаемся. А тут приехали чеченцы - красивые, бородатые — чуть колонной на город не пошли

Командир батальона «Восток» МВД ДНР оценил ход штурма Мариуполя и рассказал о новом пополнении из Чечни (подробности)