МКБ будет начислять новым клиентам 15% годовых на остаток по дебетовой карте

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Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о новых возможностях для клиентов с дебетовыми картами. При оформлении карты в рамках пакета «Выгодный» держателям в течение полугода будут начисляться 15% годовых в рублях на остаток по счету. Акция продлится до 30 мая 2022 года включительно. Она доступна только для новых клиентов банка, у которых ранее еще не было дебетовых карт МКБ.

По правилам акции, максимальная сумма на остатке по счету, на которую начисляются проценты — 300 тысяч рублей. Одно из обязательных условий – на счете всегда должно быть не меньше 30 тысяч рублей.

Владельцы карт МКБ могут снимать наличные без комиссии в банкоматах других кредитных организаций в рамках льготных лимитов. Перевести средства владельцам карт сторонних банков можно бесплатно через мобильный или интернет-банк «МКБ Онлайн» (ограничение по сумме перевода составляет до 25 тысяч рублей в месяц). А если выпустить карту платежной системы «Мир», то по-прежнему можно пользоваться сервисами Apple Pay (для iOS), Samsung Pay и Mir Pay (для операционной системы Android).

После заказа дебетовой карты на сайте МКБ курьеры бесплатно доставят ее владельцам. Эта опция доступна более чем в 50 регионах России. По словам начальника управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяны Курзяковой, до конца весны выпуск дебетовых карт банка будет для клиентов бесплатным.

- Дебетовая карта от МКБ объединяет в себе необходимые платежные сервисы для комфортного управления финансами вместе с выгодной программой лояльности, - рассказала Татьяна Курзякова. - Мы продолжим разрабатывать программы и внедрять продукты, которые отвечают потребностям наших клиентов.

Владельцы дебетовых карт могут сделать их еще более выгодными, присоединившись к программе лояльности «МКБ Бонус». Ее участники получают кешбэк баллами: 5% от суммы покупок в двух категориях на выбор клиента, а также до 30% от суммы трат, совершенных у партнеров банка. По условиям программы лояльности 1 балл приравнивается к 1 рублю.