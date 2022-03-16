В Риге за эсэсовцев – можно, против нацистов - нельзя

Около сотни поклонников латышского легиона СС из числа жителей Риги прошли по центру столицы Латвии

"Весь мир" поддерживает Украину. США и Великобритания шлют оружие. Доходит, правда, не все, да и выписывают его в кредит. Франция и Германия готовы принимать беженцев, правда, немцы уже попросили поляков попридержать украинцев на своей территории. Говорят, хватит, мол, нам пока. Израиль, вообще, квоты ввел для приема украинцев. Только по вызову родственников из Израиля и в количестве не более пяти тысяч человек. Но круче всех поддержала нынешние киевские власти Латвия. Причем, сочетая старые традиции с 6новыми формами.

Новое в Латвии в плане поддержки Украины – это решение создать латвийский сайт, который был бы аналогом печально известного украинского ресурса "Миротворец". Там будут размещать сведения о жителях и организациях страны, которые подозреваются в симпатиях к России. Причем, не только в самой Латвии, но и в Эстонии, и в Литве.

Основание? Бросьте, какое тут требуется основание для этой пронацистско ориентированной публики? Пост в соцсетях, лайк в "Фейсбуке" – это уже основание. Там уже прописалась партия "русский союз Латвии", которая борется за права русскоязычного населения Латвии. Местные поклонники эсэсовцев разместили ее на сайте, обозвав антифашистов националистами. Оказывается, это теперь такой жуткий национализм – требовать обучения в школах страны на родном для детей языке (кстати, очень интересный факт про украинских беженцев и их детей. Как сообщил Телеграм–канал Владимира Букарского, уже 631 беженец из Украины подал заявление на обучение своих детей в молдавских школах: "37 детей желают учиться на румынском, 40 - на украинском и 554 - на русском"). Вопрос, будут ли в Латвии убивать своих "врагов народа", как это делали на Украине с размещенными на "Миротворце" нежелательными лицами, можно считать открытым.

Благо, исполнить такую казнь охотники найдутся. Например, из числа тех, кто охраняет шествия в честь "Ваффен СС" в той же Риге. А это уже латышская традиция. 16-го марта оно вновь состоялось, хотя Рижская дума раньше и кокетничала, объявив, что намерена не разрешать такое мероприятие. Но быстро сменила гнев на милость. И почитателям эсэсовцев шествие разрешила, а вот Латвийскому антинацистскому комитету", запланировавшему аналогичное мероприятие против оправдания преступлений "Ваффен СС" запретила. Нечего, мол, путаться под ногами и мешать почитателям эсэсовцев в "свободной демократической Латвии". Около сотни поклонников латышского легиона СС из числа жителей Риги под предводительством лютеранского пастора Гунтиса Калме во главе колонны прошли по центру столицы Латвии. Причем, охраняли их не только полицейские, но и крепкие молодые люди в черной одежде без идентифицирующих знаков, которые прятали лица под масками. Вряд ли стоит сомневаться, что эти молодые крепыши являются силовым крылом местных неонацистских группировок. И именно эти латышские штурмовики, в случае чего, будут применять физическое воздействие или устраивать новый "Дом Профсоюзов" наподобие того, что творили их украинские идейные собратья в Одессе, Запорожье, Мариуполе и Харькове. Или убивать своих идейных противников, как это произошло в Киеве с Олесем Бузиной.

Примечательно, что власти Латвии не хотят учиться на примере, который всеми своими действиями показывала Украина в последние восемь лет. Они не понимают или не желают понимать, что стимулирование неонацизма в своей стране ведет лишь к радикализации настроений и националистическому угару, к деформации общества и разделению его на "людей" и на "недочеловеков", к разрастанию конфликта между социальными группами среди их же населения внутри их же страны.

Из страны, к которой было и есть много вопросов, но все же имеющей государственность, Латвия в результате таких действий неуклонно превращается в территорию торжествующих неонацистов, где нет закона, а остается только право силы. Идя неверным путем Украины Латвия рано или поздно столкнется с тем, что для сохранения собственной государственности ей придется самой заняться денацификацией. Самой или позвав на помощь кого-то из соседей.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 16 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои под Киевом идут там же, где и в 1943 году, когда город освобождали от фашистов

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с Лютежского рубежа (подробности)

Когда закончится операция на Украине? И почему не штурмуем Киев? Отвечает генерал Чиркин

Бывший Главком Сухопутных войск Владимир Чиркин считает, что демилитаризация Украины завершена на 70-80% (подробности)

Александр Ходаковский: Мы в Мариуполь две недели вгрызаемся. А тут приехали чеченцы - красивые, бородатые — чуть колонной на город не пошли

Командир батальона «Восток» МВД ДНР оценил ход штурма Мариуполя и рассказал о новом пополнении из Чечни (подробности)