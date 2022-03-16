Зеленский раскритиковал Канаду: Мы им - «закройте небо», они нам – «мы глубоко обеспокоены»

Владимир Зеленский выступил в канадском парламенте – по видеосвязи. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский выступил в канадском парламенте – по видеосвязи. Говорил он проникновенно: «Хочу чтобы вы поняли мои чувства, чувства всех украинцев в течение последних 20 дней и после восьми лет нашей борьбы в Донбассе. Представьте что в 4 утра вы услышали взрывы бомб. Джастин (Трюдо – премьер-министр Канады – ред.), можешь себе представить? Ты и твои дети слышите как бомбят аэропорт Оттавы. И десятки других городов вашей прекрасной страны».

Зеленский далее покритиковал «друга Джастина»: снова попросил его представить, что у того проблемы, и он умоляет закрыть воздушное пространство, а в ответ слышит о «глубокой обеспокоенности». «Когда мы говорим с нашими партнерами, они просят нас еще и еще подождать. Некоторые говорят что надо стараться избежать эскалации, а на наше желание стать членами НАТО нет никакого внятного ответа».

Основная просьба украинского президента – закрыть небо от российских самолетов и ракет.

Что это такое объяснила читателям канадская газета «Виндзор Стар»: «Термин «бесполетная зона» появился в 90-х, когда возглавляемые США силы применили это в Косово и Ираке. Бесполетная зона – это участок, где полеты самолетов определенной страны запрещены другой страной. Концепция проста, но возникают проблемы если та страна не хочет подчиняться. В этом случае придется сражаться, и тогда не только ты сбиваешь их самолеты, но и они сбивают твои. Таких боев не было со Второй мировой. В 40-е попытка установить бесполетную зону над Западной Европой западными союзниками стоила им 40 000 самолетов и 160 000 жизней».

Издание напомнило канадцам, что Саддам Хуссейн, например, не признал бесполетную зону и силы западной коалиции в итоге стали бомбить военно-воздушные базы Ирака, сбивать иракские самолеты. «Российские же самолеты, летающие сейчас над Украиной, имеют базы на территории России. И бесполетная зона не продлится долго, если российские силы на земле начнут сбивать воздушные судна западных ВВС».

Зеленский назвал Канаду лидером в помощи Украине и обратился к местной украинской общине с призывом о практической поддержке. «Это покажет, что вы являетесь частью Украины более, чем в плане истории». Возможно, речь идет не только о деньгах. Украина рекрутирует добровольцев воевать с Россией. По словам украинского дипломата, таковых неделю назад набралось 200-300 человек. Однако, напомним, что в 2014 году тоже много говорилось о «Виннипегском батальоне», который вот-вот направится в Донбасс. Но он там так и не появился.

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