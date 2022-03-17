Что будет с ценами и долларом, когда к нам вернутся западные компании: отвечают известные астрологи и нумерологи

Василиса Володина запрещает пить алкоголь в состоянии тревоги

Ежедневно эксперты публикуют прогнозы по экономической ситуации в стране. Экономисты и политологи делятся своими версиями развития событий в стране. Информации много. Часто в нестабильные времена люди обращаются к самым разным экспертам, поэтому растет число запросов на прогнозы астрологов и нумерологов. Люди хотят найти ответы на волнующие их вопросы в привычных формулировках и отвлечься от серьезной аналитики. Публикуем новые прогнозы от модных и самых известных в стране специалистов.

Май – месяц успеха для России

Нумеролог Фарида Красавкина просчитала для kp.ru прогноз на весну и лето.

Апрель

- В целом апрель несет благоприятные вибрации. Но в начале месяца по возможности лучше ничего не предпринимать: заняться привычными повседневными делами, не планировать серьезные переговоры, операции, решения, не проводить финансовые сделки – в общем переждать. В середине месяца лучше не устраивать переездов и других кардинальных перемещений. В конце апреля благоприятный период для любых активностей в сфере сельского хозяйства – это касается и личных, и фермерских хозяйств, и отрасли в целом.

Май

- В мае месяце Россию ждет успех во всем, что связано со статусом и властью. Но обратите внимание на 1 и 10 мая: эти два дня не благоприятные для страны и людей – несут разрушительный характер. По возможности людям желательно переждать этот день в спокойной обстановке: ни с кем не конфликтовать, не спорить, не вступать в любые разбирательства. Особенно не заниматься вопросами, связанными с недвижимостью, официальными документами, ценными бумагами и так далее. Будьте предусмотрительны в эти два дня, которые несут негативные вибрации.

Фарида Красавкина просчитала, когда начнется новый экономический подъем Фото: Личный архив

Июнь

- К сожалению, в целом июнь несет негативные энергии. Мы можем столкнуться с проблемами, связанными с недвижимостью – ипотеки, любые сделки и вопросы. Есть опасность пожаров, потери чего-либо - работы, семьи (развод), порча репутации, усиление конфликтов и разногласий в социуме. Есть вероятность нового скачка заболеваемости коронавирусом в июне. Но, скорее всего, уже к концу лета о «короне» все забудут.

Июль

- Страну ждут необычные предложения, в которых заложен успех, неожиданное открытие нетипичных дорог и решений. Успешными станут путешествия, перемещения, переезды – любые передвижения. Негативные дни июля: 4, 8, 26 и 30 июля.

Август

- Август в целом хороший, благоприятный месяц. Но есть неблагоприятные дни, когда стоит быть осторожными: 16, 21, 29 августа.

Экономика-2022

- Крупные компании в ближайшие полгода не вернутся, а вот к концу года ситуация может измениться. В целом санкции продлятся два – три года, но послабления будут ощутимы уже в конце 2022. Мировая финансовая система начнет меняться уже в этом году. В 2022-м году Россия начинает свою трансформацию, грядут масштабные перемены – закладывается мощная платформа для важнейших событий в будущем. Уже с 2024-го года новая финансовая система примет форму отдаленно похожую на то, что было во времена Советского Союза: но естественно, что работать все будет в современных параметрах – нового мировоззрения, взглядов, принципов, правил, миропонимания, философии, общего видения ситуации.

Алкоголь под запретом, пора на диету

Модного астролога Василису Володину страна узнала в период расцвета проекта «Давай поженимся!». Теперь астролог составляет массу прогнозов – у нее целый «Астроцентр Василисы Володиной». Самый свежий можно посмотреть на канале Володиной на YouTube

Василиса объяснила обстановку: «Луна зашла в Деву и можно вдоволь побарахтаться в рутине, отвлечься от внутренней боли и тревоги на окружающую текучку. Одним слово «заземлиться», как сейчас одновременно советуют психологи».

Луна в Деве: с 16 марта (с 7 часов 58 минут по московскому времени) до 18 марта (18:44). С 12 апреля (17:07) до 14 апреля (23:45). С 10 мая (1:53) мая до 12 мая (9:34).

Послушали Володину и выделили такие советы эксперта на этот период:

Первое: Лучше всего получается самый скрупулезный и скучный труд. Заниматься в эти дни нужно важными и несрочными делами. Фраза «и так сойдет» в эти дни может считаться психотерапевтической.

Второе: Перфекционизм – обратная сторона того, что ты не доволен ничем до конца. Эмоция неудовлетворения выводит нас из равновесия: как следствие - постоянно ощущение тревоги и забот, неуверенность в себе. В итоге – раздражительность на замечания в свой адрес (зачем еще меня критиковать, когда я и сам знаю, что вы мне скажете), мрачное настроение и раздражительность – приметы этого времени. Как остановить перфекционизм, когда он принимает искаженные формы. Ставьте конкретные временные сроки для дел. Если забуксовали на одном деле, то отвлекитесь на что-то другое, сознательно займитесь другим, потом вернетесь к предыдущему.

Третье: Для этого времени актуальна тема аскетизма. Самоконтроль дается легче. Тема диеты и воздержания от пищи проходит легко. Совет - дробное питание в эти дни к привязкой к часам, со значительным сокращением размера порций или суповые диеты.

Четвертое: С воздержанием от алкоголя тем, у кого есть эта проблема – сложнее. Потому что есть перегруженность делами в такие дни; ощущение, что жизнь безрадостна, ничего веселого в ней нет, а нужно хоть как-то себя порадовать и вообще расслабиться. Советую замещать это желание теплыми водными процедурами. И сосредоточиться на мысли, что алкоголь заставляет человека терять контроль над ситуацией. Вот эта мысль должна вами руководить. Представьте себя в состоянии сильного опьянения – ноги и руки не слушаются, сконструируйте в голове образ себя в крайне пьяном состоянии и почувствуйте, что это шаткая ситуация, почувствуйте беззащитность, и влияние на здоровье. Ты выпил и не знаешь, что сейчас происходит с твоим организмом. А ничего хорошего не происходит. Только все плохое.

Пятое: Астролог, как терапевт в моменты тревожности советует проветривать дом, гулять, звонить близким, читать – пытаться разнообразить свою деятельность. Нервозность снимает занятия мелкой моторикой – можно шить, вязать, даже играть в карты.

Шестое: Есть люди с болезненной зависимостью от любого процесса работы, которые даже в нерабочей обстановке пережевывают эмоции рабочего дня. За этим стоит отсутствие глубинных интересов – стоит заняться этим. А также стоит помнить, что даже если не успели все сделать на работе – мир не рухнет. Надо позволять себе отдыхать, расслабляться.

Производство поднимется

Звезда «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев поделился своими расчетами c kp.ru:

- Ближайшие два, два с половиной года (в крайнем случае – три) будет сложно. Экономический кризис начался вместе с пандемией. Самый серьезный его этап – с зимы 2022-го. Но экономические трудности коснуться не только нашу страну – это мировой экономический кризис. С начала лета начнется благоприятный период у людей, которые развивают производство внутри страны; у них будет экономический подъем.

Тамара Глоба сообщила, когда надо быть осторожными Фото: Личный Архив

Черные дни весны

Астролог Тамара Глоба высчитала дни, когда в марте нужно быть максимально осторожными: 17, 21 (начало дня), 23, 24 (первая половина дня), 28 марта.

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