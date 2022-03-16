Что нам делать с такой Украиной после спецоперации

Последствия падения боевого снаряда в Киеве, 14 марта 2022 г. Фото: REUTERS

КАК БУДЕТ ДАЛЬШЕ ИДТИ ОПЕРАЦИЯ

Виктор Алкснис, экс-депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке:

- Сейчас надо нанести серьезное поражение украинской армии. Учитывая, что очагов сопротивления еще много, должен быть, наконец, создан большой котел. По разным оценкам, в Донбассе до 70 тысяч украинских военных. Если удастся эту группировку окружить, как армию Паулюса под Сталинградом, думаю, киевское руководство будет поставлено в тяжкое положение.

А пытаться сейчас брать Киев, с моей колокольни, не имеет смысла. Потому что это больше моральная победа, чем реальная военная.

Виктор Алкснис: "Сейчас надо нанести серьезное поражение украинской армии". Фото: YouTube

Марат Баширов, политолог, бывший премьер ЛНР:

- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого — уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.

ОСТАНУТСЯ ЛИ НАШИ ВОЙСКА НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ?

Алкснис:

- Уйти оттуда мы теперь просто так не можем. Иначе там начнется хаос. Я не исключаю даже гражданскую войну - бардак, связанный с раздачей оружия, появлением новых батек Махно… И без присутствия российской армии на Украине невозможно провести денацификацию.

Баширов

- Зависит от того, кто будет в новом руководстве Украины.

КАК ПРОЙДЕТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

Алкснис:

- Мы это уже проходили в 1940-е годы с Финляндией. Одержав победу в очень тяжелой, упорной советско-финской войне, мы не стали проводить денацификацию Финляндии. А через год финская армия уже участвовала в блокаде Ленинграда! Учтя этот урок, советское руководство после 1944 года начало денацификацию Финляндии. Но очень тонко и умно. Финляндию не стали включать в состав СССР. А была создана союзная комиссия с участием Великобритании. Три года шли аресты и суды военных преступников, был роспуск фашиствующих организаций. И с 1947-го года до сегодняшних дней Финляндия была в добрых отношениях с нами.

На Украине придется вести денацификацию не меньше. Может быть, несколько лет - пока не сформируются новые органы власти и не пройдут суды над фашиствующими элементами. Иначе мы все равно получим антироссийскую Украину через 10 лет. Она будет даже более опасна, чем нынешняя.

Дмитрий Лекух, писатель, публицист:

- Насколько гласит исторический опыт, денацификация без внешнего управления невозможна. Как в Германии - не случайно там были зоны ответственности — советская, американская... Причем, американцы проводили денацификацию немцев куда более жестко, чем мы. Кто будет делать это на Украине? Может, какая-то международная коалиция, трибунал... Здесь вопрос уже не на уровне Украины.

Писатель Дмитрий Лекух. Фото: YouTube

ЧТО БУДЕТ С ГОСУДАРСТВОМ

Алкснис:

- Уверен, что Западная часть вскоре провозгласит свою независимость, назвав себя правопреемницей Украины. После этого не исключаю появления множества новых Украин. Скажем, от Одессы до Харькова – Черноморская Украина, левобережная Украина. Какая-то Украина в Центре с Киевом. Будет ситуация двух Корей, двух Вьетнамов. И трех-четырех Украин.

Лекух:

- На освобожденных территориях организуются военно-гражданские администрации. Уверен, продуманный сценарий уже есть.

Главное, мы действительно не собираемся никого оккупировать. Это четко объявлено. И не нужно пытаться читать между строк, как любит интеллигенция.

Денацификация – понятно, это не на один год. После нее - постепенная передача власти гражданскому самоуправлению. Что будет с Украиной через год, через два? Ответ зависит даже не от российской армии, а от того, что за это время будет с миром. Мы этого не знаем. Весь мир вступает в область неопределенности.

Обстрел позиций ВСУ под Киевом. Фото: Александр КОЦ

Андрей Медведев, журналист, вице-спикер Мосгордумы:

- Единственный возможный ответ: считать эти территории нашими. Возможно физически и не присоединять к России. Но фактически строить там политику, бизнес и экономику, как если бы это была Россия.

Посмотрим на ситуацию цинично, трезво и с учётом опыта некоторых стран: Турция, забрав под контроль северную часть Сирии, запустила туда турецкий бизнес, торговля идет в лирах, вся серая/чёрная история с нефтью и прочими дарами Востока, тоже идёт через протурецкую зону. Массовая раздача паспортов плюс социалка. И уже по факту турецкое влияние там не может сковырнуть ни Асад, ни Россия, ни даже США с курдами в обнимку. Кстати, курды. Их турки просто выдавили из этой зоны.

ПРИЗНАЕТ ЛИ ЗАПАД НОВЫЕ ВЛАСТИ

Алкснис:

- Запад, невзирая на поставки оружия киевскому режиму, очень опасается мощной дестабилизации на Украине. Они будут заинтересованы в умиротворении. И в этой ситуации я не исключаю «новой Ялты», когда будет произведен раздел сфер влияния между США, Россией, ЕС. И надеюсь, Россия сумеет обеспечить свои национальные интересы на этой территории.

Лекух:

- Мы не очень оглядываемся на это. Видимо, будем работать так же, как работаем над признанием Крыма в составе России, признанием Абхазии и Южной Осетии. С каким результатом? Ну, с любым.

ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО КОМАНДА

Алкснис:

- Они должны быть преданы суду. Как и все власти Украины начиная с 2014 года. И за убийства в Донбассе, и за сожжение людей в Одессе, и за расстрелы на Майдане… Должна быть люстрация и запрет нынешнему руководству Украины, им должно быть запрещено участие в политической жизни будущей страны.

Баширов:

- Команда Зеленского ищет вариант, как остаться у власти хотя в сильно урезанной Украине, но без присутствия войск России. Они понимают, что альтернатива - это бегство на Запад и дожитие в статусе "правительства в изгнании". Есть еще риск стать "коллективным украинским Сальвадором Альенде" и они его осознают.

Политолог Марат Баширов. Фото: YouTube

Лекух:

- Мы не ставили задачу свержения нынешней власти и политического строя на Украине. Да и всегда должна быть хоть мебель на другом конце стола, чтобы вести переговоры. В роли этой мебели, судя по всему, и собирается выступать Зеленский. Хотя его западные партнеры уготовили ему другую судьбу.

Думаю, что Зеленский все-таки возглавит «правительство в изгнании». Это сейчас его личная цель и мечта его команды. Он же до сих пор продолжает хапать бабки и зарабатывать в том числе и на транзите российского газа. Это так называемый украинский президентский процент. Им лишь бы день простоять и ночь продержаться. А каждый день - это миллионы долларов.

ЧТО СКАЖЕТ ОБИЖЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Лекух:

- Здесь опыт Чечни нам четко говорит: найти на Украине здоровые силы или вырастить. Там был Ахмат Кадыров, который просто понял, что либо Чечня будет пророссийской, прорусской, либо ее не будет вообще. И сделал выбор. Если на Украине найдутся такие люди, им достаточно быстро передадут власть. А дальше – кропотливый процесс восстановления.

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