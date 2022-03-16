Бастрыкин заинтересовался словами украинского ведущего, который призвал убивать российских детей

В эфире украинского телевидения "Канал -24" ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, Шарафмал призвал к убийству российских детей.

В эфире украинского телевидения "Канал -24" ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, Шарафмал призвал к убийству российских детей.

- Очевидно, что Фахрудин Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, которым пропитана власть в этой стране, 8 лет уничтожающая гражданское население Донбасса. И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а напротив, даже поощряются, еще раз свидетельствует об этом, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать и дать правовую оценку высказываниям украинского телеведущего.

Очевидно, что Шарафмалу стоит хорошенько подготовиться к встрече с российскими военнослужащими и дальней дороге в московский Следственный изолятор.

Опыт по расследованию подобных упоротых националистов и маньяков в Следственном комитете есть.

Можно вспомнить уголовное дело блогера Макса Стеклова, который на самом деле оказался 30-летним жителем Люберец Владиславом Юрьевичем Синицей.

Синица в 2019 году стал выкладывать в открытый доступ адреса силовиков, после чего их детям и женам стали поступать угрозы.

Фактически тогда Следственный комитет России оперативно спас блогеру жизнь.

Синицу поймали, а суд дал за преступную деятельность 5 лет лишения свободы. Ряд общественных деятелей тогда стали требовать снизить срок, но суд отказался рассматривать эти заявления. И правильно поступил.

Мужьям и отцам детей нужно время, чтобы если не простить, то забыть те угрозы.

Когда Синица выйдет из колонии, то ему даже счет в банке будет трудно открыть. Его фамилия была внесена в список экстремистов и террористов, а банковские счета заблокированы.

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