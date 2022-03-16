Полвека назад арабы ввели нефтяное эмбарго и разрушили американскую мечту

В 1973 году после внезапного скачка цен на нефть весь западный мир погрузился в кризис, а старая Америка больших автомобилей и патриархальных фермеров окончательно уступила место новой стране глобалистов и финансовых воротил. Фото: wikimedia.org

Нынешний коллапс на энергетическом рынке все чаще сравнивают с событиями полувековой давности. В 1973 году после внезапного скачка цен на нефть весь западный мир погрузился в кризис, а старая Америка больших автомобилей и патриархальных фермеров окончательно уступила место новой стране глобалистов и финансовых воротил.

АРАБСКИЙ КАРТЕЛЬ

6 октября 1973 года арабские страны, мечтая поквитаться за прежние поражения в войнах с Израилем, атаковали еврейские позиции со стороны Египта и Сирии. Но к концу того же месяца, несмотря на трёхкратное превосходство в живой силе, с треском проиграли проиграли и откатились назад.

Надо было срочно искать виноватого — и таковой нашёлся. США и их союзники в ходе конфликта снабжали Тель-Авив новейшим оружием, во многом благодаря которому тот и победил. Что ж, решили арабы, «западные шайтаны» должны страдать. 16 октября 1973 года Саудовская Аравия, Абу-Даби, Иран, Ирак, Кувейт и Катар одновременно подняли цену на нефть на 17% и пообещали сократить добычу. Всё логично, первая глава в учебнике экономики: если какой-либо товар на рынке становится дефицитным — цена на него растёт. Ведь без «чёрного золота» индустриальный Запад обойтись не мог, а заметная часть мировой энергоносителей, как сейчас, добывалась именно там, в государствах Персидского залива.

Наверное, можно было найти других поставщиков. Например, Венесуэлу. Только, вот сюрприз, она входила в тот же ОПЕК — Организацию стран-экспортёров нефти, созданную арабскими странами в 1960 году. Так что в Каракасе лишь потирали руки: чем дороже нефть, тем больше наш доход. Как и в красной Москве, с удовольствием наблюдавшей за паникой в стане «проклятых капиталистов».

ПРОЩАЙТЕ, АВТОДИНОЗАВРЫ

Да, сколько же до арабского эмбарго стоила нефть? Около $3 за баррель. Даже с учётом инфляции за прошедшие десятилетия — цена смешная, примерно $25 на нынешние деньги. Под топливное изобилие подстраивалась вся американская экономика. Роскошные автомобили пятиметровой длины с многоцилиндровыми двигателями — такого красавца мог себе позволить даже простой рабочий. Доступная еда — ведь поля вспахивают на тракторе, а урожай везут на грузовике, заливая в бак бензин или дизель. И так далее. Дешёвое жильё, массовые авиаперелёты — люди старшего поколения наподобие Дональда Трампа или Джо Байдена до сих пор вспоминают Америку своей молодости с ностальгией. И недаром оба президента, споря во всём, сходятся в одном — каждый так или иначе обещал избирателям вернуть прекрасное прошлое.

Тот октябрьский «картельный подъём цен на 17%» оказался лишь первым днём Великого Нефтяного Шока. Арабские страны вошли во вкус и вскоре ввели полный запрет на поставки чёрного золота для США и их союзников. Разумеется, полностью соблюсти такую экономическую блокаду (как и любую другую) было невозможно — но заштормило весь мир.

К моменту снятия эмбарго в марте следующего, 1974 года, баррель вырос до $12, то есть в четыре раза. Попробуйте представить, что через шесть месяцев вам нужно тратить на бензин в четыре раза больше, и оцените эффект.

Прежние автомобили отправились к динозаврам — их стало невыгодно покупать из-за прожорливости. Разумеется, автозавод может поставить на конвейер модель попроще, с меньшим расходом топлива. Но на это нужна пара лет. А вот у японских фирм доступные малолитражки на тот момент уже были. В результате заокеанский рынок стали захватывать автопроизводители из страны самураев.

Прежние автомобили отправились к динозаврам — их стало невыгодно покупать из-за прожорливости. Фото: Shutterstock

Всё это, вкупе с началом переезда заводов из США в более дешёвый Китай, привело к появлению американского «ржавого пояса» — целой зоны депрессивных американских городов с убитой промышленностью.

Наконец, сельское хозяйство разом стало убыточным. Конечно, если ты пашешь землю, тебе в любой момент даст кредит банк. Под залог этой же земли. Не можешь рассчитаться, поскольку цены растут быстрее твоих доходов от урожая, — ничего, возьми следующий кредит… Тем самым нравственный резерв нации, американские фермеры, как самостоятельный экономический класс были уничтожены.

ВЫИГРАЛИ ЛИШЬ ГЛОБАЛИСТЫ

Всё это, в общем-то, описано в учебниках истории. И в официальную версию о «хитрых шейхах, которые сговорились поднять цены и обманули США», наверное, можно было бы поверить.

Но та же Саудовская Аравия с момента своего образования в конце 1920-х была ключевым союзником Великобритании и США. Ещё в 1931 году американская фирма Standard Oil of California купила у саудовской королевской семьи концессии на добычу чёрного золота. А доклады разведки (о тайных встречах арабских лидеров для обсуждения картельного сговора) поступали в Белый дом как минимум за два года до «Октябрьской нефтяной революции».

Так что, очень возможно, в Западном мире у этой идеи были и теневые союзники. Да, монархии Персидского залива заработали (и продолжают зарабатывать) миллиарды на высоких нефтяных ценах. Но куда они эти деньги вкладывают? Недвижимость покупают в Лондоне. Сбережения хранят в долговых расписках Федеральной резервной системы США. И кто в конечном итоге выиграл? Архитекторы мировых финансов. Глобалисты.

Сейчас история повторяется. Из-за конфликта России и Запада по украинскому вопросу — рыночные цены на газ достигают астрономических $2500 и выше. А баррель торгуется уже за $130 и выше (ровно два года назад было $25).

Вот только на календаре США — не 1973-й, когда у них была настоящая индустриальная экономика и непререкаемый статус «лидера свободного мира». И нынешний нефтяной шок может стать ещё тяжелое, чем тот, полувековой давности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

США МОГУТ НАДОЛГО СВЕРНУТЬ АКТИВНОСТЬ НА ВНЕШНЕЙ АРЕНЕ

— Нефтяной кризис-1973 был далеко не единственной причиной заката «государства всеобщего благоденствия» — Америки пятидесятых-шестидесятых, где бензин стоил дешевле воды, а дотации позволяли неплохо жить даже низшим классам, — говорит в беседе с «КП» эксперт по США, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — Ещё десятилетием ранее президент Джон Кеннеди столкнулся с дилеммой: социальные обязательства государства — огромные, а из каких денег их выполнять — не понятно. Ситуация усугубилась при его преемнике Линдоне Джонсоне. Тот пообещал построить «Великое общество» без бедности и расовых проблем — и одновременно влез в разорительную войну во Вьетнаме. Поэтому уже следующий президент, республиканец Ричард Никсон, пришедший к власти в 1969-м, начал резать госрасходы, включая и социалку.

Но, безусловно, «нефтяной шок» нанёс по американской мечте сильнейший удар. Пытаясь заткнуть дыры, правительство США начало безудержный рост госдолга. Увеличение денежной массы и подъём цен на топливо привели к инфляции. 1970-е стали одними из худших по этому показателю в новейшей истории Штатов — за отдельные годы инфляция превышала 12%. Неудивительно, что Белый дом вынужден был пойти на уступки и на внешней арене: продолжал политику «разрядки», а в 1979-м заключил с СССР договор о сокращении ядерных вооружений.

Выкарабкаться из ямы удалось лишь в восьмидесятые, когда у руля встал один из самых успешных президентов — Рональд Рейган, а Советский Союз совершил целый ряд ошибок во внутренней и внешней политике и в конце концов развалился. Чем и воспользовались американцы, надолго получив статус единственной сверхдержавы.

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