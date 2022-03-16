Зеленский выступил перед американскими парламентариями

Президент Украины обратился к американским парламентариям по видеосвязи. Фото: REUTERS

Члены обеих палат Конгресса США собрались ни свет - ни заря, чтобы послушать выступление Владимира Зеленского.

Бывший комик и нынешний президент находился в Киеве и обратился к американским парламентариям по видеосвязи на английском языке.

Набор его требований стал уже привычным: введение санкций против всех российских чиновников, уход американских компаний с российского рынка, введение закрытого для полетов неба над Украиной.

Попробовал Зеленский и надавать на эмоции, показав конгрессменам видеоролик с плачущими детьми и телами погибших, попутно воззвав к сравнению происходящего сейчас на Украине с национальным американским позором – бомбежкой японцами базы американского ВМФ в Перл-Харбор.

Члены обеих палат Конгресса США собрались в одном зале, чтобы послушать Зеленского. Фото: REUTERS

Закончил он льстивым пожеланием в адрес американских политиков, выразив надежду на то, что США всегда будут не только лидером НАТО, но и лидером всего мира. И повторил те же слова уже по отношению к Байдену.

Пожалуй, это одно из самых кассовых выступлений Зеленского на сцене: вчера президент США объявил о планах выделения 1 миллиарда долларов Украине в виде военной помощи. Но денег в Киеве не увидят, они останутся в карманах американского военпрома, а украинцам придется довольствоваться не продуктами питания или, например, медикаментами, а танками, ракетами и патронами.

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